Ein Rendering von OnLeaks basierend aus CAD-Dateien aus der Fertigung. Grafik: OnLeaks / Pigtou

Mit seinen aktuellen Topmodellen hatte Samsung bislang wenig Glück. Auf viel Kritik – vor allem am Galaxy S20 Ultra – folgte die Coronakrise – und damit ein massiver Einbruch der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr. Um so wichtiger dürfte heuer die Note-Reihe für Samsung sein, das Flaggschiff für das zweite Halbjahr soll also die Geschäfte des Konzerns neu beflügeln.

Gigantomanie

Nun gibt es die ersten Bilder zum Note 20 – oder genauer gesagt zum Note 20+ – und diese zeigen vor allem eines: Es wird noch einmal größer. Mit einer Bildschirmgröße von 6,9 Zoll kratzt Samsung bereits an der 7-Zoll-Grenze, wie aus den bei Pigtou veröffentlichten Renderings von Onleaks hervorgeht, die auf Basis von aus der Fertigung stammenden CAD-Dateien entstanden sind.

Die konkreten Abmessungen geben die Leaker mit 165 x 77,2 x 7,6 Millimeter an. Damit wäre das neue Smartphones noch einmal ein Stück länger als es das Note 10+ ohnehin schon war. Wer angesichts dessen lieber zur kleineren Ausführung des Note 20 greifen will, sei allerdings vorgewarnt: "Kleiner" ist nämlich hier sehr relativ. Soll das Basismodell mit einem 6,7-Zoll-Bildschirm ebenfalls sehr groß ausfallen – und damit auch um einen ganzen Zentimeter länger als das Note 10.

Design

Vom Design her erinnert das Note 20 stark an seinen direkten Vorgänger: Es gibt also wieder ein seitlich leicht abgerundetes Display, das oben von einem Punchhole-Ausschnitt für die Frontkamera durchbrochen wird. Auffällig ist beim Plus-Modell allerdings das große Kameramodul, das äußerst prononciert ausfällt und in seiner Höhe an jenes vom Galaxy S20 Ultra erinnert. Verglichen zu früheren Leaks des regulären Note 20 sieht dies erheblich anders aus, Samsung dürfte die beiden Modelle also wohl auch über die Kamerafähigkeiten abheben. Konkrete Details zur Ausstattung gibt es in dieser Hinsicht zwar noch nicht, laut OnLeaks soll das Note 20+ aber zumindest eine Periskopkamera sowie einen Tiefensensor aufweisen.

Auch das Note 20+ wird keine Kopfhörerbuchse haben. Foto: OnLeaks / Pigtou

Ansonsten ist das zu Erwartende zu sehen. Es gibt also wieder einen S-Pen, wie er die Note-Serie seit Jahren kennzeichnet. Wer auf die Rückkehr einer Kopfhörerbuchse gehofft hat, wird hingegen enttäuscht – auch das Note 20 wird keine solche aufweisen.

Zeitplan

Einen Termin für die offizielle Vorstellung des Note 20 gibt es bisher noch nicht. Üblicherweise nimmt Samsung diese aber im August vor. Ob man diesen Termin heuer auch halten kann, muss sich angesichts der branchenweiten Verzögerungen in der Coronakrise erst zeigen. (apo, 26.05.2020)