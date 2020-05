Aus für die "Frankfurter Allgemeine Woche" Foto: faz

Frankfurt – Die Frankfurter Allgemeine Woche ("F.A.Z. Woche") wird eingestellt. Am 26. Juni 2020 erscheint die letzte Ausgabe des wöchentlichen Nachrichtenmagazins der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", teilte der Verlag am Dienstag mit.

Abonnentenzahl hinter Erwartungen

Das Magazin habe "viele Leser gefunden und eine jüngere Zielgruppe an die F.A.Z. herangeführt. Allerdings blieb die Abonnentenzahl in den vergangenen beiden Jahren hinter den Erwartungen zurück. Auch wurde seit Einführung der "F.A.Z. Woche" die Strategie der F.A.Z. weiterentwickelt. Der Fokus liegt heute noch stärker auf Digital- und Streamingprodukten".

Die Corona-Krise habe die Lage am Anzeigenmarkt und im Verlagsgeschäft nun weiter verschärft. "Vor diesem Hintergrund haben die Geschäftsführung und die Herausgeber der F.A.Z. mit großem Bedauern entschieden, das Magazin nicht fortzuführen", heißt es in einer Aussendung. Die Mitglieder der "F.A.Z. Woche"-Redaktion sollen im Juli in ihre Ressorts oder auf andere Arbeitsplätze in der F.A.Z.-Redaktion zurückkehren.

Erste Ausgabe im April 2016

Das Wochenmagazin war im April 2016 digital und mit einer Druckauflage von 200.000 Exemplaren an den Start gegangen. Es beschäftigt sich mit Themen aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Wissen. Das zehnköpfige Redaktionsteam kehre im Juli in die jeweiligen Ressorts der "FAZ" oder auf andere Arbeitsplätze in der "FAZ"-Redaktion zurück, hieß es.

Die verkaufte Auflage des Wochenmagazins lag im ersten Quartal dieses Jahres nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei rund 48.000 Exemplaren, davon fast 34.000 im Abonnement. (red, APA, 16.5.2020)