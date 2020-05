Christian Pilnacek (links) dürfte Sektionschef bleiben, aber nicht mehr mit Weisungen zu tun haben – die Entscheidung darüber fällt Justizministerin Alma Zadić (rechts) Foto: APA/Fohringer

Im Justizministerium ist er wohl der umstrittenste Beamte: An Sektionschef Christian Pilnacek ist in den vergangenen Jahren von blauer, roter, grüner und pinker Seite Kritik geäußert worden. Etwa wegen umstrittener Weisungen oder des Empfangs von Beschuldigten in der Casinos-Affäre. Gleichzeitig gilt er als exzellenter Legistiker, der in der Strafrechtsreform Meriten gesammelt hat.

Dem Vernehmen nach will Justizministerin Alma Zadić ihn nun wieder auf einen Posten setzen, an dem er seine Stärken ausspielen kann – und für weniger Wirbel sorgen soll. Schon am Dienstag sagten Eingeweihten dem STANDARD, dass die riesige für Strafrecht zuständige Sektion IV aufgeteilt werden soll: Die Legistik-Sektion soll sich weiterhin um Gesetzgebung kümmern und dadurch in engem Austausch mit der Politik stehen; eine weitere Sektion um die Einzelverfahren.

Am frühen Abend bestätigte Zadić dann diese Informationen. "Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen", so die Justizministerin. Sie verwies darauf, dass internationale wie nationale Experten für die Auftrennung von Fachaufsicht und Legistik plädieren. Die Leitung der beiden neuen Sektionen soll neu ausgeschrieben werden.

Jahrzehntelange Auftrennung

Diese Aufteilung gab es im Justizministerium mehrere Jahrzehnte lang, bis unter der einstigen Ministerin Claudia Bandion-Ortner die "Supersektion" Strafrecht geschaffen wurde, zu deren Chef Pilnacek im Jahr 2010 ernannt wurde. Seither gilt Pilnacek als mächtigster Beamter im Justizressort; unter Josef Moser (ÖVP) war er 2017–2019 auch Generalsekretär.

In der ÖVP dürfte man über die Vorgänge nicht allzu glücklich sein. Kanzler Sebastian Kurz hatte die Justiz – vor allem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA)– im Zuge der Casinos-Affäre schon in einem Hintergrundgespräch scharf kritisiert. Damals, knapp vor der Corona-Pandemie, kam es auch zu einem Justizgipfel mit Kurz, Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Zadić.

Mit der WKStA hatte auch Pilnacek Zwist: Die Korruptionsstaatsanwälte nahmen 2019 eine interne Dienstbesprechung zur Causa Eurofighter auf und zeigten Pilnacek daraufhin wegen Amtsmissbrauchs an. Der reagierte mit einer Gegenanzeige; beides blieb ohne Konsequenzen. Eine spätere Mediation soll die Wogen geglättet haben; im Hintergrund brodelte es jedoch weiter. Zuletzt tauchten E-Mails auf, in denen Pilnacek eine negative Darstellung der WKStA angeregt hatte. (Renate Graber, Fabian Schmid, 26.5.2020)