20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Corona – das Virus und das Pangolin Wer oder was genau hat das Coronavirus Sars-CoV-2 eigentlich zum Leben erweckt, und hätte man die Pandemie verhindern oder zumindest voraussagen können?

Bis 21.15, Servus TV

20.15 REPORTAGE

Dok eins: Megafeuer – und wie wir damit umgehen Das Filmteam hat Löschkräfte, Wissenschafter und Sachverständige in Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada und Indonesien bei ihrer Arbeit begleitet, um zu verstehen, warum Wälder weltweit in Flammen aufgehen, warum die Brände immer weiter ausarten und wie man sich vor ihnen schützen kann. Um 21.05 Uhr lädt Lisa Gadenstätter zum wöchentlichen Talk. Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Am Puls der Erde Der Korrespondent Matthias Ebert reist zu den deutschen Forschern in die Antarktis. Eine Welt, zu der Außenstehende gewöhnlich keinen Zugang haben. Die Meteorologen und Klimaforscher arbeiten dort in erster Linie zum Klimawandel. Bis 21.00, 3sat

22.15 MAGAZIN

Auslandsjournal: Inside China Mit radikalen Maßnahmen versucht die Regierung, die Seuche zu bekämpfen. China feiert sich für erste Erfolge. Aber was passiert wirklich? Monatelang konnten sich Journalisten kein eigenes Bild machen, war die Weltöffentlichkeit auf die offiziellen Bilder der chinesischen Propaganda angewiesen. Die Doku liefert erste Bilder und Nachrichten.

Bis 22.45, ZDF

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Urlaub 2020 – Ein Sommer mit Abstand Bis jetzt ist unklar, unter welchen Bedingungen Auslandsreisen möglich sein werden. 23.15 Venedig – Massentourismus adé? Die Corona-Krise könnte den Tourismus langfristig verändern. Massentourismus muss neu überdacht werden. Bis 23.50, ORF 2

23.45 TALK

Maischberger – Die Woche Die Politik diskutiert, wie die deutsche Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann. Was hilft, was schadet? Dazu zu Gast: der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz. Bis 1.00, ARD