90,1 Prozent erklärten sich mit Krisenbeitrag einverstanden, etwa drei Viertel beteiligten sich an der Abstimmung

Das Bodenpersonal der AUA stimmt empfindlichen Gehaltseibußen mehrheitlich zu. Foto: EPA

Wien/Schwechat – Die gut 3.000 Mitarbeiter des AUA-Bodenpersonals tragen den von Betriebsrat, Gewerkschaft und Vorstand ausverhandelten Sparbeitrag mit. 90,1 Prozent der Beschäftigten stimmen dem Sparpaket zu, 9,9 Prozent stimmten dagegen. 2.220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich an der Abstimmung beteiligt. Das entspricht einer Beteiligung von 73,2 Prozent, teilte die Gewerkschaft GPA-djp mit.

"Diese hohe Zustimmung zeigt, dass die Beschäftigten bereit sind, einen substantiellen Beitrag in Form von Gehaltsverzicht und Aussetzen der Gehaltsvalorisierung für die Zukunft des Unternehmens AUA zu leisten. Damit haben sie großes Verantwortungsbewusstsein gezeigt und dafür gebührt ihnen großer Dank", erklärte der Betriebsratschef des Bodenpersonals, Rene Pfister, in der Aussendung am Dienstagnachmittag.

"Es ist zu hoffen, dass es nun gelingt, durch eine Staatshilfe mit entsprechenden Garantien, sowie Beiträgen der übrigen Partner, nicht nur den Weiterbestand der AUA zu sichern, sondern damit auch die wichtige Drehscheibenfunktion des Flughafen Wien für den Wirtschafts-, Kongress- und Tourismusstandort zu erhalten und auszubauen", sagte GPA-djp-Bundesgeschäftsführer Karl Dürtscher. (APA, 26.5.2020)