Johann Gudenus am bei der Kundgebung der FPÖ Wien 'Freiheit für Österreich – gegen den Corona-Wahnsinn' am Wiener Heldenplatz. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – FPÖ-Chef Norbert Hofer schließt aus, dass es zu einem Comeback von Ex-Klubchef Johann Gudenus auf Bundes- oder Landesebene kommen könnte. "Nein, Johann Gudenus wird nicht noch einmal bei der FPÖ in die Politik einsteigen", sagte Parteichef Norbert Hofer am Dienstag in der ZiB2 des ORF.

Auch Gudenus selbst, der nach Ibiza von allen politischen Ämtern zurückgetreten und auch aus der freiheitlichen Partei ausgetreten war, habe das bereits ausgeschlossen, so Hofer. Zuletzt war der langjährige Weggefährte von Heinz-Christian Strache allerdings bei der FPÖ-Corona-Demo am Heldenplatz aufgetaucht.

ORF

Von den Berichten, wonach Strache seine Ex-Frau auf FPÖ-Kosten beschatten haben lassen soll, zeigte sich Hofer überrascht. Er habe davon nichts gewusst und er sei gespannt, was dabei rauskomme. (APA, red, 26.5.2020)