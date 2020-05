Ob Urlaubsplanung, Freizeitgestaltung oder der Besuch von Theatern und Museen: Was es jetzt zu beachten gibt. Eine Übersicht

Jeden Tag ein paar Pressekonferenzen, ständig neue Verordnungen, Gesetze, Vorgaben und Empfehlungen: Da verliert man schnell die Übersicht. DER STANDARD schafft Abhilfe. Hier finden Sie eine Übersicht zu Artikeln, die Ihren Sommer in Zeiten von Corona besser planbar machen sollen. Wann Sie wo hin dürfen, was Sie nicht dürfen – und jede Menge Tipps für die "neue Normalität".

Urlaub und Reisen

Foto: AFP / Cliff Hawkins

Wie man heuer nach Deutschland, Italien, Kroatien, Griechenland, Spanien, Frankreich und Türkei kommt. Spanien will ab Ende Juni wieder Touristen ins Land lassen. In Griechenland herrschen strenge Baderegeln. In Sardinien müssen Einreisende einen Gesundheitscheck passieren und sich eine App herunterladen. Die Grenzöffnung mit Tschechien, Slowakei und Ungarn ist für Mitte Juni geplant. Wie die Briten ihre Urlaubssaison retten wollen.

Reisen in Corona-Zeiten: Das lange Warten hinterm Schlagbaum. In Fliegern herrscht Maskenpflicht. Fällt der Flug aus, haben Passagiere Anspruch auf Rückerstattung des Preises. Ein Gutschein muss nicht akzeptiert werden.

Alle aktuellen Informationen zu den Einreisebestimmungen verschiedenster Länder finden Sie hier auf der Homepage des Außenministeriums. Das Ministerium bittet Urlauberinnen und Urlauber, sich vor der Ausreise zu registrieren. So könne bei etwaigen Problemen besser geholfen werden.

Hier diskutieren Userinnen und User, ob sie heuer ins Ausland fahren. Wer lieber in Österreich bleiben möchte, hier sind neun Ideen für den Urlaub daheim. Sie könnten auch wandern gehen, etwa im Mühlviertel oder im Salzkammergut. Hier finden Sie noch mehr Outdoor-Tipps der STANDARD-Redaktion. Wo STANDARD-Userinnen und User ihren Österreich-Urlaub verbringen, lesen Sie hier.

Bäder, Sport und Kultur



Foto: imago images/Future Image/Jens Krick

In Freibädern gilt ein Abstand von einem bis zwei Metern zwischen Badenden, in Hallenbädern sind es sechs Quadratmeter pro Gast. Aufgüsse und Wedeln in Saunen sind vorerst passé. Zum Bericht.

Die neue Normalität der Fitnessstudios: Abstand und Online-Workouts

Aussicht auf den Kultursommer: Ab Ende Mai sind bis zu 100 Gäste möglich. Wie sich Theater und Co auf die Wiedereröffnung im Juni vorbereiten. Vorgaben für die Öffnung von Museen: Ein Meter Abstand und Maskenpflicht. Corona trifft Tänzer hart: Es geht gar nichts mehr.

Gastronomie, Hotels und Feiern

Foto: APA / Gourmet

Wo anders schlafen: Zwischen 40 und 50 Prozent der Beherbergungsbetriebe werden mit 29. Mai starten, der Rest erst ab Juni und Juli.

Wo anders essen: Abstand halten ist weiter wichtig, auch im Wirtshaus. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass Menschen sich über Speisen oder Getränke infiziert haben. Die genauen Regeln für den Besuch der Gastronomie lesen Sie hier nach. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage des Ministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und der der Wirtschaftskammer.

Jemand anderen heiraten: Ab 29. Mai sind Hochzeiten mit 100 Personen wieder erlaubt.

Aufg'sperrt is': Das Rezept der Wirte gegen die Krise. Die Gäste machen sich rar. Ende der Sperrstund': Eine Gasse will wieder aufsperren.

Tipps für das Leben daheim

Foto: Getty Images / aluxum

Die Isolation wird zur psychischen Belastung, doch es gibt Hilfe. Viele haben Angst: Warum die Psyche jetzt Unterstützung braucht. Plötzlich daheim: Jetzt helfen gute Planung und Zuversicht. Belastungen: Raus aus dem negativen Strudel. Wie man die Quarantäne-Phase nutzt, um die Beziehung zu festigen. Welche Auswirkung die Krise auf die Beziehungen der Userinnen und User hatte.

Kulturtipps für daheim. Mit Kids allein daheim: Wie viel Bildschirmzeit vertragen kleine Kinder? Zu Hause lernen: Hilfreiche Tipps für Eltern. Büchertipps für Kinder. Tipps für generationsübergreifende Online-Spiele. Yoga für die ganze Familie. Wenn vom Hamsterkauf noch viel da ist: Basteln mit Klopapierrollen. Oder vielleicht lieber Leute schauen: Das ist besser als Netflix!

Sportlich bleiben trotz Corona: Laufen mit virtuellen Schrittmachern. Zehn Tipps für richtiges Essen in der Corona-Krise. Jetzt gemeinsam kochen: Die besten Familiengerichte heimischer Köche. Warum plötzlich alle daheim Brot backen. Von Kochprofis lernen: Einserschmähs und simple Rezepte.

Selbstmanagement im Homeoffice: Wie geht das? Was man tun kann, wenn der Internetzugang unerträglich langsam ist. Das Homeoffice als Sicherheitslücke. Tipps fürs Home-Office in Coronavirus-Zeiten: Wie man von daheim aus effektiv mit der Firma kommuniziert. Userinnen und User tauschen sich zu Erfahrungen im Homeoffice aus.

Büro, Jobs und Tipps für Unternehmen

Foto: Getty Images / Thomas Barwick

Die Rückkehr ins Großraumbüro wird schwierig. Der Corona-Schutz am Arbeitsplatz stürzt Betriebe ins Dilemma. Die Büros werden nur langsam wieder besetzt. Was gute Teamführung jetzt braucht. Wie Risikopatienten am Arbeitsplatz geschützt werden sollen.

Wie die Jobsuche jetzt gelingt. Bewerbungsgespräche in Corona-Zeiten: Die Videobewerbung wird in. Digital bewerben – eine Herausforderung für beide Seiten.

Unternehmen mit wenig Hoffnung, die Krise zu überstehen, sollten die Insolvenz nicht mithilfe von Staatshilfe hinauszögern. Unternehmen können Anträge auf hohe Fixkostenzuschüsse stellen. Das Management benötigt neue Expertise im Aufsichtsrat.

Antworten auf häufige Fragen für Unternehmen liefert die Wirtschaftskammer.

(red, 29.5.2020)