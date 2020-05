Ein Bild des Einsatzes. Foto: US Navy

Das US-Militär arbeitet schon länger an Lasern als mögliche Waffe. Wie nun in einer Pressemitteilung der Marine mitgeteilt wurde, sei ein Versuch, eine Drohne mit einem Laser, erfolgreich verlaufen. So sei ein Festkörperlaser, konkret ein "Maturation Laser Weapon System Demonstrator (LWSD) MK 2 MOD 0" zum Einsatz gekommen.

Dabei schossen die Soldaten mit einem Kriegsschiff, das USS Portland (LPD 27). Dieses befördert, wie "PCWelt" berichtet, normalerweise etwa Hubschrauber oder Truppen mit Gerät. Der Laser wurde vom US-Rüstungshersteller Northrup Grumman entwickelt, deren größter Käufer die US-Regierung ist. Zwei Videos des Einsatzes wurden veröffentlicht.

Mehr "Optionen" für Truppen

Dabei handelt es sich um einen Test, für echte Einsätze ist der Laser wohl längst nicht einsatzbereit. Wie die Marine schreibt, würden ihre Schiffe während Mission mit immer mehr Gefahren konfrontiert sein – wie eben unbemannte Luftobjekte, die beispielsweise spionieren oder angreifen. Anhand des Lasers sollen den Kommandanten mehr Optionen in die Hand gelegt werden, damit umzugehen.

Was allerdings genau neu an der Erfolgsmeldung sein soll, ist offen: Wie "PCWelt" berichtet, teilte die US-Marine bereits 2017 mit, eine Drohne mit einem Laser abgeschossen zu haben. In der aktuellen Mitteilung wird nicht erwähnt, inwiefern sich der aktuelle Test unterscheidet – der einzige Unterschied ist, dass der Abschuss in Portland erfolgte, während es 2017 am Persischen Golf gewesen sein soll. (red, 27.5.2020)