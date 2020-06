STECKBRIEF

Wie sehr wir, ob in Europa oder Japan, auch vor Covid-19 nicht in der akzeptabelsten aller Welten gelebt haben, zeigt der 1973 in Yokohama geborene Theaterkünstler Toshiki Okada, seit er 1997 seine Company chelfitsch gründete. Bei den Festwochen gastierten etliche seiner Produktionen, etwa "Freetime" (2008), "The Sonic Life of a Giant Tortoise" (2011) und "Five Days in March Re-creation" (2019).