Für mich läutet die Kombination von heimischen aromatischen Erdbeeren mit dem süß-sauren Lemon Curd den Frühsommer ein. Kommt noch eine knusprige Komponente dazu, spricht man von einem Trifle. Bei diesem englischen Dessert werden Früchte, Creme und Biskuit in eine große Schüssel oder in Portionsgläser geschichtet. Die Engländer tränken meist das Biskuit noch mit Portwein oder Sherry. Das Marzipanaroma von Amaretto könnte auch ganz gut dazupassen. Da ich keinen Alkohol in Süßspeisen mag, habe ich ihn weggelassen.

Das Trifle ist zwar schnell gemacht, braucht aber ein wenig Zeit, um durchzuziehen. Am besten bereitet man es einen Tag vorher zu. Ich habe mein Trifle zu einem Picknick im Weingarten von Freunden mitgebracht. Mit Blick auf die Donau und die Burgruine Aggstein war es ein würdiger Abschluss eines großartigen kulinarischen Nachmittags.

Für vier Portionen Trifle braucht man: circa 300 g Erdbeeren (frisch oder tiefgekühlt), circa 8 Biskotten, 4 Eier, 200 g Zucker, circa 100 ml Zitronensaft (2–3 Zitronen), frisch gepresst, 75 g Butter, circa 6 g Zitronenzeste.

Das Rezept als PDF zum Ausdrucken: