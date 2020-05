Ein Pensionist hat in Bayern ein Foto von einer Hüpfburg gemacht. Was folgte, waren zahlreiche Probleme für den Mann – bis der Fall aufgelöst wurde. Trump hat wieder mal die Tasten betätigt und getwittert. Dieses Mal heizte der US-Präsident Verschwörungstheorien zu einem angeblichen Mord an. Zuletzt haben wir noch eine Geschichte zum Schmunzeln für euch: Kühe haben in Oregon die Infrastruktur von Google lahmgelegt. Viel Vergnügen beim Lesen!

[Wahnsinn] Pensionist wurde nach Foto von Hüpfburg als Sexualstraftäter erfasst

[US-Präsident] Trump heizt Verschwörungstheorie über angeblichen Mord an

[Nette Geschichte] Kühe legten Google lahm

[Peinlich] Österreich ist nun Schlusslicht bei Glasfaserausbau in Europa

[Ui] US-Marine schießt Drohne mit Laserwaffe ab

[Spannend] Airpods Studio: Apples Kampfansage an Sony und Bose geht in Produktion

[Ende gut, alles gut] Gnome: Linux-Desktop-Projekt setzt sich gegen Patenttroll durch

[Auch nicht schlecht] Auch Japans Geishas gehen in Coronakrise online