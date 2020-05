Die "Skyrim-Oma" will künftig weniger Videos machen. Foto: Shirley Curry

Shirley "Skyrim Grandma" Curry hat vorerst genug vom Internet. Die 84-Jährige entzückte das Netz mit Videos, die sie beim Spielen von Bethesdas Rollenspiel Skyrim zeigten. Auf YouTube weist die Großmutter rund 860.000 Abonnenten auf. In der Community genießt die Pensionistin einen gewissen Legendenstatus – bei The Elder Scrolls 6 soll sie sogar als NPC verewigt werden. Nun zieht sich die "Skyrim-Oma" aber zurück. Als Grund gibt die 84-Jährige ihren Gesundheitszustand und YouTube-Kommentare an.

Shirley Curry

User schreiben Oma vor, wie sie zu spielen hat

"Mir geht es gesundheitlich nicht gut. Mein Blutdruck spielt verrückt und ich habe viel zu viel Stress. Ich muss das in den Griff bekommen", sagte die US-Amerikanerin in einer Videobotschaft an ihre Gefolgschaft. Ein Grund hierfür wäre auch Beiträge unter ihren Videos, in denen User ihr vorschreiben würden, wie sie denn das Game zu spielen habe. Zahlreiche Zuschauer hätten sich über ihren Spielstil beschwert und ihr angeraten, das Rollenspiel doch anders anzugehen.

Negative Kommentare werden künftig gelöscht

Allerdings interessiert sich die 84-jährige Frau mehr für die Geschichte des Rollenspiels, als dieses möglichst schnell durchzuspielen. Künftig will sie auch negative Kommentare einfach löschen, bevor sie sich auf Diskussionen einlässt. "Ich fühle mich, als würde ich unter einem Mikroskop liegen. Ich habe viel mehr Spaß und spiele besser, wenn ich für mich allein spiele", schildert die "Skyrim-Oma" ferner. Auf Kommentare will die Youtuberin weiter eingehen, sich aber damit weniger auseinandersetzen.

Zu wenige Aufrufe würden Pensionistin frustrieren

Zuletzt stößt sich die Pensionistin daran, dass ihre Videos kaum Aufrufe haben. Die 84-Jährige würde viel Zeit in das Spiel und ihre Clips investieren und unzufrieden sein, wenn ihre Investition nicht genug gewürdigt wird. Die negativen Kommentare unter ihren Videos würden dieses Gefühl zusätzlich verstärken. Gänzlich will sich die Pensionistin aber nicht zurückziehen, sondern künftig einfach weniger Videos veröffentlichen, wie sie auf Nachfrage bestätigte. (red, 27.5.2020)