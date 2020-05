Das Finale der A1 eSports League findet heuer virtuell statt. Foto: A1

Die österreichische eSports-Szene trifft sich am Freitag und Samstag im Wiener Gasometer – zumindest online. Denn die Spring Finals 2020 der A1 eSports League Austria finden coronabedingt hauptsächlich virtuell statt. Lediglich Moderation und auflockernder Talkformate werden direkt aus Wien-Simmering geboten. Insgesamt geht es an diesem Wochenende um ein Preisgeld von mehr als 15.000 Euro.

Mehrere Spiele

Am Freitag treffen die besten vier Rocket League Teams aufeinander. Im Anschluss messen sich die besten 100 Fortnite-Spieler des Landes. Am Samstag gibt es dann die Finalspiele von Brawl Stars und Clash Royale. Zusätzlich verspricht das Red Bull Solo Q Finale große Spannung. Zu guter Letzt wartet mit den League of Legends Finals der Höhepunkt des Wochenendes auf die Zuseher von Twitch, A1 now und A1now.tv.

Community-Turniere

Bekannte Streamer und YouTuber wie Veni, JoJonas oder Lukas Brawl Stars werden zu Wort kommen. Sie versprechen einen Mix aus der eSports- und Gaming-Welt. Abseits der Finalspiele kommen Community-Turniere in League of Legends, Brawl Stars und Clash Royale hinzu. Außerdem wird im Rahmen des A1 eSports Llama Cups ein Fortnite-Duo-Bewerb ausgetragen. (APA, 27.5.2020)