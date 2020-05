Von der Leyen will ihre Pläne am Nachmittag präsentieren. Neue EU-Klimasteuern sollen 25 Milliarden pro Jahr bringen. Kurz erwartet Rücksicht auf "sparsame vier"

Kommissionspräsidentin von der Leyen präsentiert am Mittwoch den Wiederaufbaufonds, anschließend wird dieser diskutiert. Foto: Reuters

Brüssel – Die EU-Kommission plant in der Corona-Krise einen Wiederaufbaufonds von rund 750 Milliarden Euro. 500 Milliarden davon sollen als nicht rückzahlbare Zuschüsse an bedürftige Staaten vergeben werden, 250 Milliarden in Form von praktisch zinslosen Darlehen. Das geht aus dem dem STANDARD vorliegenden Konzept hervor, das Präsidentin Ursula von der Leyen am Nachmittag im EU-Parlament in Brüssel präsentieren wird.

Der größte Profiteur wäre demnach Italien mit Zuschüssen von 82 Milliarden und Krediten von 91 Milliarden Euro. Spanien bekäme 77 Milliarden an Zuschüssen und 63 Milliarden an Krediten. Paolo Gentiloni, Kommissar für Wirtschaft und Währung, schreibt auf Twitter, dass die Kommission dem Parlament diese Zahl vorstellen werde.

Die Kommission hat den von Haushaltskommissar Johannes Hahn vorgestellten Plan bereits beschlossen. Diese Wiederaufbauhilfe wird Teil des regulären EU-Budgetrahmens von rund 1,1 Billionen Euro für die Jahre 2021 bis 2024. Von der Leyen kommt damit sowohl den Wünschen aus Deutschland und Frankreich, die 500 Milliarden nur an Zuschüssen wollten, nach, aber auch den "sparsamen vier" kleinen Nettozahlerländern Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark, die Hilfen nur in Form von Krediten wollten.

Finanziert werden sollen diese Subventionen aber nicht über Beiträge der Staaten, sondern über künftige EU-Abgaben zum Klimaschutz. Zunächst würde die Kommission selbst das Geld an den Finanzmärkten aufnehmen und ab dem Jahr 2028 mit der Rückzahlung aus dem Budget beginnen. Die Kredite der EU sind auf lange Laufzeiten von 30 Jahren ausgerichtet. Um sie bedienen zu können, will die Kommission EU-Abgaben in Form von mehr Eigeneinnahmen kreieren: Zehn Milliarden Euro pro Jahr sollen durch den Handel mit Emmissionszertifikaten ins Budget gespült werden, sowohl aus der Seefahrt wie der Luftfahrt. Fünf bis zu 14 Milliarden Euro pro Jahr könnten aus einer CO2-Abgabe bei Einfuhren in die EU erlöst werden, heißt es im Vorschlag. Digitalsteuern würden 1,3 Milliarden Euro pro Jahr bringen.

Damit das alles funktioniert, müssen die Parlament der Mitgliedsstaaten bis Jahresende einer Erhöhung der EU-Budgetobergrenze zustimmen. Sollte diese Ratifizierung scheitern, könnte der gesamte Wiederaufbauplan am Ende zusammenfallen, der Zeitdruck auf die Staaten sei enorm, sagt man in der Kommission.

Kurz hofft auf "Rücksichtnahme" auf "sparsamen vier"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet, dass die Forderungen Österreichs und anderer Nettozahler beim Wiederaufbauplan der EU-Kommission berücksichtigt werden. "Ich erwarte, dass die Vorschläge der EU-Kommission auch auf die Vorstellungen der sparsamen vier Rücksicht nehmen werden," sagt Kanzler Kurz der Zeitung "Welt" (Mittwoch).

"Wir 'sparsamen vier' werden in diesen Verhandlungen darauf achten, dass auch unsere Interessen berücksichtigt werden", mahnte Kurz. "Wir wollen helfen, wir wollen solidarisch sein in Europa, aber wir sind auch den Menschen in unserem Land verpflichtet, die tagtäglich hart arbeiten, die diese Steuerleistungen erbringen, um deren Beitrag es hier am Ende ja geht. Es sind nicht die Politiker, die das bezahlen, sondern die hart arbeitenden Menschen." Es sei seine Aufgabe, "unsere Steuerzahler zu vertreten und eine Lösung mit Augenmaß zustande zu bringen".

Blümel deutet Kompromissbereitschaft an

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) deutete am Mittwoch Kompromissbereitschaft an. "Am Ende wird es immer ein Kompromiss, und wir sind gespannt auf den Vorschlag der Kommission." Österreichs sei immer kompromissbereit gewesen, aber man habe auch immer gesagt, dass Hilfen nicht ausschließlich aus Zuschüssen kommen könnten, sagte Blümel beim Ministerrat in Wien.

Der Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), hält eine schnelle Einigung auf die EU-Milliardenhilfen zur Überwindung der Rezession für machbar. Der am Mittwoch erwartete Vorschlag der EU-Kommission dazu sei bereits "ein großer Schritt" hin zu einem Kompromiss, sagte Weber im Deutschlandfunk.

"Bei den sparsamen vier sehen wir jetzt auch, dass die Fronten bröckeln", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, am Mittwoch im "Inforadio" des RBB. Dänemark habe am Dienstag erklärt, konstruktiv an einer Lösung arbeiten zu wollen. (Thomas Mayer, APA, AFP, 27.5.2020)