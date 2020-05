Stellt bis zu 25 Millionen Euro an nicht rückzahlbaren Ausfallzuschüssen in Aussicht: Finanzminister Gernot Blümel.

Wien – Einen Neustart nach dem coronabedingten Lockdown legt ab kommender Woche die heimische Filmbranche hin. So sollen gestoppte Dreharbeiten unter Einhaltung eines Sicherheitskonzepts wieder aufgenommen werden können, zudem stellt die Bundesregierung bis zu 25 Mio. Euro an nicht rückzahlbaren Ausfallzuschüssen zur Verfügung, wie Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwoch bekannt gab.

"Der österreichische Film hat eine sehr große Bedeutung für unser Land, nicht nur was die Wertschöpfung betrifft", so Blümel in einer Pressekonferenz. "Hier geht es auch um den Werbewert und den ideellen Wert für die österreichische Identität." Um sinnvolle Unterstützung für die Branche leisten zu können, habe man gemeinsam mit Wirtschaftsministerium, Kulturstaatssekretariat, Wirtschaftskammer, ORF und heimischen Filmproduzenten das nunmehrige Modell ausgearbeitet.

Rückwirkend ab 16. März bis Ende 2021 anwendbar

Die Ausfallzuschüsse können pro Produktion bis zu 75 Prozent der Herstellungskosten betragen und sind rückwirkend ab 16. März bis Ende 2021 anwendbar. Abgewickelt werden die Zuschüsse über das aws (Austria Wirtschaftsservice). Zudem habe sich der ORF als wesentlicher Partner der heimischen Filmwirtschaft bereit erklärt, nachgewiesene Mehrkosten aufgrund durch das Coronavirus notwendig gewordenen Sicherheitsmaßnahmen zu tragen. Laut ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz bewege sich diese Summe zwischen drei und fünf Mio. Euro.

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) betonte die Bedeutung der Filmproduktionen für die in den vergangenen Tagen angekündigten Lockerungen im Kulturbereich. "Dafür brauchen wir auch Inhalte. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute darauf verständigen konnten, der Filmwirtschaft mit einer auf sie zugeschnittenen Maßnahme Sicherheit zu geben." Das sei in weiterer Folge für unzählige Arbeitnehmer, die für das Gelingen eines Drehs nötig sind, essenziell, unterstrich auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP).

Historisches Datum

Erleichterung auch bei Wrabetz, der den 27. Mai 2020 gar zum historischen Datum erklärte. Dieser Tag werde "in die Filmgeschichte eingehen", sagte der ORF-Generaldirektor bei der Pressekonferenz. Die Arbeit an 20 ORF-Auftragsproduktionen, weiteren 20 ÖFI-Produktionen sowie 50 Serienfolgen könne ab nächster Woche wieder aufgenommen werden. Im Fernsehen sind das etwa Fortsetzungen für eine "Tatort"-Folge, David Schalkos Serienprojekt "Ich und die anderen". Weiter geht es mit "Schnell ermittelt", "Soko Kitz", "Soko Donau" und "Landkrimi". Der ORF sei damit "das erste Land, das mit der Filmproduktion beginnen kann", sagt Wrabetz. In Deutschland arbeiten ARD, ZDF und ProSiebenSat.1 und RTL ebenfalls an der Wiederaufnahme der Produktionen. Das ZDF dreht schon ab 29. Mai in der Ramsau Folgen von "Die Bergretter".

Die Angst der Produzenten vor der zweiten Welle und einem neuerlichen Lockdown soll neben der Ausfallshaftung ein zusätzliches Angebot des ORF mindern: Der Gebührenfunk erklärt sich bereit, nachgewiesene Mehrkosten aufgrund von coronabedingten Sicherheitsmaßnahmen bei der Herstellung von Filmproduktionen zu tragen. Dies gilt nach Abzug staatlicher und sonstiger Förderungsmaßnahmen, bei mehreren Finanzierungspartnern erfolgt eine Kostenübernahme anteilig. "Wir tragen das, weil wir dieses Programm so dringend brauchen", sagt Wrabetz. Der Stillstand beim Dreh sorgte bereits für Nervosität am Berg: Bei einer noch längeren Corona-Pause drohte ein Mangel im Programm ab Jänner nächsten Jahres. "Drei bis fünf Millionen Euro" würde diese Unterstützung kosten, so der ORF-Generaldirektor.

Zum Vergleich: In Deutschland hat sich die öffentlich-rechtliche ARD bereiterklärt, 50 Prozent der Mehrkosten wegen Corona zu tragen. Das gilt dezidiert auch für einen Corona-bedingten Abbruch von Dreharbeiten oder dadurch verursachte Neustarts von Produktionen. 400 Produktionen wurden laut Branchendiensten in den vergangenen Wochen in Deutschland wegen Corona gestoppt.

"Sind wieder am Start"

"Wir sind die ersten auf der ganzen Welt mit so einer Ausfallshaftung und auch die ersten, die wieder beginnen zu drehen", freute sich Filmproduzent John Lüftner, Präsident des Produzentenverbandes AAFP. "Wir sind wieder am Start. Es ist eine unglaubliche Erleichterung, dass wir wieder arbeiten dürfen." Möglich ist dies auch dank eines gemeinsam mit Umweltmediziner Hans-Peter Hutter ausgearbeiteten Sicherheitskonzepts, das die "künstlerische Freiheit" am Set ermögliche. Unter anderem wird nur eine sehr begrenzte Anzahl an Menschen zum Kernset Zugang haben, und die Betroffenen werden "in regelmäßigen, sehr kurzen Abständen getestet", so Lüftner, der das Modell mit jener der Fußball-Bundesliga verglich.

Sofern Künstler aus anderen Ländern an den Produktionen beteiligt sind, müsse man sich klarerweise an die geltenden Vorgaben in der Corona-Pandemie halten, betonte der Filmproduzent auf Nachfrage. Schauspieler aus Deutschland müssten also etwa entsprechende negative Corona-Testungen vorweisen. "Ich hoffe aber, dass sich die diesbezüglichen Beschränkungen in nächster Zeit auch lockern", ergänzte Lüftner mit Hinweis auf die Reisefreiheit. (APA, red, 27.5.2020)