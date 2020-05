Außerdem "Am Schauplatz" über Hallstatt ohne Chinesen und das Doku-Drama "1918: Aufstand der Matrosen"

Macht sich nach einer Vergewaltigung auf eigene Faust auf die Suche nach dem Täter: Isabelle Huppert in "Elle", RBB, 1.25 Uhr. Foto: rbb / WDR / MFA+ FilmDistribution

20.15 DOKU-DRAMA

1918: Aufstand der Matrosen (D 2017, Jens Becker) In den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs löschen die Heizer des Kriegsschiffs "SMS König" das Feuer in den Kesseln und retten damit ihr Leben vor einem sinnlosen Opfertod. Gleichzeitig setzen sie damit das Feuer der Revolution in Gang. Bis 21.45, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Hallstatt ohne Chinesen Als Zentrum des Massentourismus machte Hallstatt noch vor wenigen Monaten Schlagzeilen. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist alles anders. Während sich die einen über die zurückgekehrte Ruhe freuen, fürchten die anderen um die wirtschaftliche Existenz. Bis 22.00, ORF 2

22.25 HISTORIENDRAMA

Dido Elizabeth Belle (GB 2013, Amma Asante) Als Tochter einer Afrikanerin und eines britischen Adeligen wächst Dido Elizabeth Belle (Gugu Mbatha-Raw) im 18. Jahrhundert bei ihrem Großonkel im Herrenhaus auf. Regisseurin Amma Asante erzählt eine ungewöhnliche Emanzipationsgeschichte vor dem Hintergrund eines Gerichtsprozesses, der das Ende des Sklavenhandels in England einläutete. Bis 0.15, ATV 2

Trailer zu "Dido Elizabeth Belle". 20th Century Studios DE

22.30 WIRTSCHAFTSMAGAZIN

Eco Themen sind die Abhängigkeit von Erntehelfern, was der Staat von Unternehmen für die Corona-Hilfe verlangt und wo immer noch nicht gearbeitet werden kann. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Der Schauspieler Otto Schenk und der Entertainer Klaus Eberhartinger haben am gleichen Tag, dem 12. Juni, Geburtstag. Der eine feiert 90, der andere 70 Jahre. In der Stöckl-Spezialausgabe kommen beide zu Wort. Bis 0.05, ORF 2

1.25 THRILLER

Elle (F/D/B 2016, Paul Verhoeven) Die Geschäftsfrau Michèle wird in ihrer Wohnung vergewaltigt. Scheinbar ungerührt setzt sie ihr Leben fort und macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach dem Täter. Schwarzhumoriges, lustvoll irritierendes Meisterwerk von Paul Verhoeven mit einer grandiosen Isabelle Huppert in der Titelrolle. Bis 3.30, RBB

Trailer zu "Elle". KinoCheck