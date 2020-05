Mit zwei Tagen Verspätung hob die österreichische Tennis-Serie in der Südstadt an

Es geht wieder um die Filzkugel. Foto: AFP/Reaves

Nach mehreren vergeblichen Anläufen aufgrund des Regenwetters konnten am Mittwoch die "Generali Austrian Pro Series" für die heimische Tennis-Elite in der Südstadt gestartet werden. Im ersten Spiel des Tages setzte sich Lenny Hampel gegen Marko Andrejic klar in zwei Sätzen 6:2,6:1 durch. Jürgen Melzer und Jurij Rodionov (ATP-166.) lieferten einander im zweiten Spiel der Gruppe B einen harten Kampf, den der 39-jährige Routinier gegen den 18 Jahre jüngeren Rodionov mit 6:4,1:6,7:6(4) für sich entschied.

Das Match des Weltranglisten-Dritten Dominic Thiem gegen Lucas Miedler in Gruppe A folgte ab 16.00 Uhr (live ServusTV). Die Spiele in der Südstadt werden ohne Publikum, Linienrichter und Ballkinder ausgetragen. (APA, red, 27.5.2020)