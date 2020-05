So wird es auf der Buchmesse dieses Jahr wohl trotzdem nicht aussehen. Foto: EPA / RONALD WITTEK

Frankfurt am Main – Die Frankfurter Buchmesse soll in diesem Herbst trotz Corona-Pandemie stattfinden. Das hat der Aufsichtsrat der Buchmesse am Mittwoch entschieden. Geplant sei, die Bücherschau vom 14. bis 18. Oktober auf dem Messegelände, dezentral in der Stadt und zeitgleich virtuell stattfinden zu lassen. Weitere Infos folgen. (APA, 27.5.2020)