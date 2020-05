SPÖ, Neos und FPÖ sind sich einig: Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) missachte mit seinem Vorgehen das Parlament. Foto: APA / HELMUT FOHRINGER

Wien – Am heutigen Donnerstag geht die Budgetdebatte im Nationalrat in die Zielgerade. Vor dem Budgetbeschluss wird die Regierung einen Abänderungsantrag mit aktualisierten Zahlen aufgrund der Coronakrise einbringen. Kritik von der Opposition ist zu erwarten: Sie bekamen den Antrag von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) erst am Mittwoch kurz vor Mitternacht zu sehen.

Unverändert bleiben darin die Einnahmen, wie im Ö1 "Journal um acht" berichtet wurde. In dem Abänderungsantrag, der Ö1 vorliegt, stehen Einnahmen von 81,8 Milliarden Euro. Die waren auch im bisherigen Budget vorgesehen. Geändert wurde hingegen die Summe der geschätzten Ausgaben. Und zwar von rund 82,4 Milliarden Euro auf rund 102 Milliarden Euro. Unterm Strich bleibt damit ein Minus von knapp 21 Milliarden Euro. Aufgelistet sind in dem Abänderungsantrag auch die grob geschätzten Kosten für die diversen Hilfsfonds, Garantien und die Kurzarbeit. All das macht laut dem Antrag in Summe 28 Milliarden Euro aus.

Opposition fordert neue Diskussion



Der kurzfristige Abänderungsantrag sorgte bei der Opposition für Ärger: SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried das Vorgehen Blümels als "absurd". Zuerst hieß es, man habe keine Zahlen und könne kein aktuelles Budget vorlegen und dann werde "irgendetwas vorgelegt", so Leichtfried im Ö1-"Morgenjournal". Er spricht von einer "einmaligen Missachtung des Parlamentarismus". Auch die Neos-Budgetsprecherin Karin Doppelbauer kann den Vorschlag Blümels "nicht ernst nehmen". Herbert Fuchs, freiheitlicher Budgetsprecher, bezeichnete Blümels Vorgehen als "unpackbar".



Einstimmig fordern die Oppositionsparteien ein Zurück-an-den-Start und die Diskussion des aktuellen Vorschlags im Budgetausschuss. Die FPÖ kündigte zudem einen Misstrauensantrag gegen Blümel an. "Es ist skandalös, wie sich der Finanzminister aufführt. Etwas, das nur noch für den Altpapier-Container geeignet ist, dem Parlament als Budget zur Abstimmung vorzulegen, das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Das lassen wir uns nicht gefallen", sagte Klubobmann Herbert Kickl im Interview mit "oe24.TV" Mittwochabend.

Schlussabstimmung am Donnerstag

Diskutiert wurden am Mittwoch Umwelt und Infrastruktur, Verteidigung, Wirtschaft, Landwirtschaft und Bildung/Wissenschaft. Am heutigen Donnerstag stehen ab 9 Uhr noch die Kapitel Frauen, Arbeit, Familie/Jugend, Soziales, Gesundheit und Finanzen an. Am Abend folgt die Schlussabstimmung über das Bundesfinanzgesetz 2020 und die in der dreitägigen Debatte eingebrachten Anträge.

Mit abgestimmt werden soll auch über die (den Abgeordneten noch für Mittwoch versprochenen) Änderungen des Finanzministers, mit denen die bisherigen und zum aktuellen Stand erwartbaren Kosten im Rahmen von COVID-19 im Budget Niederschlag finden sollen. Dass dies bisher nicht vorgesehen war, hatte zu massiver Kritik der Opposition geführt. (APA, red, 28.5.2020)