Blick in die Corita-Kent-Ausstellung in Innsbruck. Foto: Günter Kresser

Vavic und Dangel am Nussberg

Es geht wieder los, konzertieren und rezitieren ist wieder vor Publikum möglich, im kleinen, quasi privaten Rahmen natürlich. In diesem Sinne werden die Pianistin Anika Vavic und der Schauspieler Michael Dangl am Samstag Wort und Ton verbinden. Vavic spielt die Eroica-Variationen und 7 Bagatellen op. 33 von Ludwig van Beethoven, Dangl liest aus Briefen von Beethoven sowie aus dem "Hungerkünstler" von Franz Kafka. Das Ganze findet am Nussberg (nahe Nussdorf) statt, in dessen unmittelbarer Nähe Beethoven lebte und Kafka gestorben ist. Konzert um 18 Uhr, Voranmeldung unter kunst.nussberg@gmx.at erbeten. (tos)

Lesung nach Corona

Das Wiener Kabinetttheater öffnet als eines der ersten Häuser seine Tore am Freitag wieder für Zuschauer. Am Spielplan stehen unter dem Titel "Letzte Lockerung" zwecks Aufarbeitung der vergangenen Wochen regierungsfreundliche Texte von Walter Serner, Paul Scheerbart, Daniil Charms und Erik Satie. Wolfram Berger liest, Musik kommt von Markus Kraler und Nikolai Tunkowitsch. Die Premiere ist zwar ausverkauft, weitere Termine sind aber in Planung. (red)



Protest-Kunst

Die Kunsthalle Tirol zeigt ab Samstag (30.5.) Siebdrucke der Künstlerin Corita Kent. Die US-Künstlerin (1918-1986) ist bekannt für ihre farbintensiven Siebdrucke aus Text und Bild, in denen sie sich ab den 1960ern kritisch mit politischen uns gesellschaftlichen Verhältnissen wie dem Vietnam-Krieg auseinandersetzte. Ihr Einsatz für Frieden und soziale Gerechtigkeit mag mit ihrem ersten Bildungsweg als Nonne zusammenhängen, bevor sie sich zur Pop-Art bekehrte. "Joyful Revolutionary" heißt die Innsbrucker Schau passend. (red, 28.5.2020)