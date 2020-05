Haben Sie alle Maturafächer schon hinter sich? Und wie soll in Zukunft die Matura geregelt sein?

Die letzten Prüfungen sind bald geschafft, und dann heißt es Adieu, Schule. Sie hatten es ja nicht einfach, die Maturantinnen und Maturanten. Lange Zeit wussten sie nicht, wie und ob die Matura dieses Jahr überhaupt über die Bühne gehen wird. Und nun sitzen rund 40.000 junge Menschen in den Schulen und geben ihr Bestes – oder auch nicht. Denn die schriftliche Maturanote setzt sich aus den Noten der Abschlussklasse und der Prüfungsnote zu je 50 Prozent zusammen, mündliche Prüfungen entfallen. Wer also die Maturaprüfungsfächer mit mindestens einem Befriedigend abgeschlossen hat, hat die Matura dieses Jahr in der Tasche. Und diese Sonderregelung haben offenbar einige Maturantinnen und Maturanten genutzt, um leere Prüfungsbögen abzugeben.

Mit Desinfektionsmittel und Wörterbuch zur Matura. Oder wie war es bei Ihnen? Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat bereits angekündigt, die Matura für das kommende Jahr anders zu gestalten. Wie genau, daran wird noch getüftelt. "Wir müssen diskutieren, ob in solchen Fällen (leere Prüfungsbögen, Anm.) eine mündliche Kompensationsprüfung angehängt werden soll," so der Minister. User "Schlau wie Schlumpf" sieht in den leeren Prüfungsbögen zwar keinen Fleiß, aber Reife:

Twitter-User Maximilian Werner hatte wohl bei der Englischmatura so seine Probleme:

Und wie war es bei Ihnen?

Haben Sie ein gutes oder schlechtes Gefühl? Oder gehören Sie ohnehin zu denen, die gar nicht mehr durchfallen können? Haben Sie einen leeren Prüfungsbogen abgegeben? Hand aufs Herz: Hätten Sie bei Ihrer Matura auch einen leeren Prüfungsbogen abgegeben? Allen, die noch Prüfungen vor sich haben: alles Gute! (wohl, 29.5.2020)