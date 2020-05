Eine Million Euro wurden als Sonderbudget dotiert, die Inhalte sind in neun Kapitel gegliedert

Wien will die kinderfreundlichste Stadt der Welt sein. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Wien erhält ein zusätzliches Parlament – für die jüngsten Bewohnerinnen und Bewohner. Das ist am Donnerstag bei der Präsentation der neuen Wiener Kinder- und Jugendstrategie angekündigt worden. Altersgruppengerechte Beteiligung an Entscheidungen solle damit sichergestellt werden, hieß es. Die Strategie gliedert sich in insgesamt neun Kapitel.

Sie wurde im Rahmen Workshops erstellt, an denen sich insgesamt 22.500 Kids beteiligt haben sollen, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne), Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) und der Grüne Gemeinderat Peter Kraus berichteten. Inhaltlich wurde nun in neun Bereiche geclustert, wobei sich unter anderem die Themen Natur und Umwelt, Gesundheit und Wohlbefinden, Gemeinschaft und Miteinander, Raum und Platz oder Mobilität und Verkehr als Schwerpunkte ergeben haben.

Mehr Bäume, weniger Autos

Die jungen Wienerinnen und Wiener äußerten etwa den Wunsch nach mehr Bäumen, weniger Autos, mehr Mitsprachemöglichkeiten bei der Gestaltung des öffentlichen Raums oder nach sozialem Engagement. Letzteres habe ein erstes Projekt gezeitigt: Die sogenannte "Wiener Ehrenamtswoche" für Schüler. Gemeinsam mit Einrichtungen, NGOs oder Vereinen wurde ein Programm für die letzte Schulwoche erarbeitet. Coronabedingt kommt es aber nicht wie geplant bereits heuer, sondern erst nächstes Jahr zum Einsatz.

Der Großteil der Maßnahmen wird über den "normalen" Weg – also über den Gemeinderat oder die jeweiligen Ressorts – auf Schiene gebracht. Für jene Projekte, die nicht über das reguläre Budget finanziert werden können, wird es 1 Mio. Euro als Sondermittel geben.

Zudem wird bis Herbst auch ein Konzept für ein Kinder- und Jugendparlament ausgearbeitet. Wer dort am Geschehen teilnehmen darf und wann es genau startet, ist noch offen. Der Ablauf soll jedoch ähnlich sein wie in der Politikwelt der Großen. Man kann Ideen und Vorschläge einreichen, darüber diskutieren – aber auch konkrete Vorhaben beschließen, wie heute beteuert wurde. "Wir haben die Ambition, die kinderfreundlichste Stadt zu werden", versicherte Ludwig. (APA, 28.5.2020)