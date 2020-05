Mit The Last of Us gelang es dem Spielestudio Naughty Dog nicht nur, einen der letzten großen Titel für die Playstation 3, sondern auch ein Zugpferd für die Playstation 4 zu entwickeln. Das Action-Adventure erzählte auf packende Art und Weise die Geschichte von Joel und Ellie, die sich durch ein von einer Art Zombie-Virus verseuchtes Amerika schlagen.

Nun steht die Veröffentlichung des Nachfolgers kurz bevor, der abermals ein starker Ausklang für Sonys aktuelle Konsolengeneration werden könnte. Diesmal ist allerdings nicht Joel der hauptsächlich handelnde Akteur, sondern Ellie rückt zur Protagonistin auf. In einem State-of-Play-Video haben die Entwickler nun einen frischen, 23 Minuten langen Einblick ins Gameplay gegeben.

Achtung, der folgende Text und das Video enthalten Spoiler zum Ende des Vorgängers!

PlayStation

Idyll mit Ablaufdatum

In Left Behind, der Erweiterung zum Vorgänger, fanden Ellie und Joel Zuflucht in einer Gemeinschaft aus Überlebenden, wo sich die Heldin gut einlebt. Doch das friedliche Miteinander währt nicht lange. Nach einem "traumatisierenden Ereignis" begibt sich Ellie wieder auf die Reise, diesmal auf der Suche nach Rache und Gerechtigkeit.

Dabei durchquert sie neue Gegenden und erlebt verschiedene Jahreszeiten. Das Abenteuer führt sie unter anderem durch Schnee und Eis in den Jacksoun Mountains von Nevada, die idyllischen, grünen Landschaften des pazifischen Nordwestens und die langsam zerfallende, von zwei rivalisierenden Fraktionen kontrollierte Metropole Seattle.

Konfrontationen mit Feinden wird man sich weiterhin nicht nur mit reiner Waffengewalt stellen können, sondern muss auch auf Schleicheinlagen und Ablenkungsmanöver setzen – etwa um neuen Widersachern entkommen zu können, die über Wachhunde verfügen. Es kommen neue Mechaniken zum Einsatz, im "Hörmodus" sieht man nun auch, wie weit die Spur des eigenen Geruchs reicht, welcher die Hunde folgen können.

Bis man diese und andere Neuerungen erproben und sich wieder durch die postapokalyptischen USA schlagen kann, dauert es nicht mehr lange. The Last of Us: Part 2 erscheint am 19. Juni für die Playstation 4. (gpi, 28.5.2020)