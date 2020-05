Die P&V Holding hält in Zukunft 56 Prozent an der neuen Futuro GmbH

Baut sein Netz am Medizinmedienmarkt weiter aus: Josef Taus.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Der Unternehmer und frühere ÖVP-Obmann Josef Taus baut sein Netz am Medizinmedienmarkt weiter aus: Bisher war seine P&V Holding, Hauptgesellschafter der MedMedia Verlag und Mediaservice GmbH. Durch die Allianz der beiden großen medizinischen Fachverlage MedMedia und Universimed in Österreich hält die P&V Holding in Zukunft 56 Prozent an der neuen Futuro GmbH, wie am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gegeben wurde.

Wie der STANDARD berichtete, erwartete die Wettbewerbsbehörde mit der Fusion von Medmedia und Universimed einen marktbeherrschenden Player im Bereich der Medizin-Fachmedien. Die Behörde genehmigte den Zusammenschluss der beiden Fachverlage aber unter einer Reihe von Vorgaben und Bedingungen. So wurde etwa verlangt, dass das fusionierte Unternehmen "keinesfalls versucht, die Redaktionen im Sinne großer Anzeigenkunden zu beeinflussen".

"Unser Ziel war die bestehende Struktur der Fachverlage in Österreich zu erhalten und gemeinsam die Internationalisierung voranzubringen", erklärte Taus nun in der Aussendung. In Österreich würden Medmedia, Medahead und Universimed unverändert als eigenständige Unternehmen weitergeführt und mit ihren jeweiligen Print- und Online-Produkten sowie den Event-Formaten auftreten. (red, 28.5.2020)