Isabella Hermann ist promovierte Politikwissenschafterin und leidenschaftlicher Science-Fiction-Fan. Sie untersucht, wie in der Science-Fiction der technische Fortschritt dargestellt wird und welche Auswirkungen Technik auf die uns bekannten sozialpolitischen Strukturen hat. Tagsüber koordiniert sie die interdisziplinäre Arbeitsgruppe "Verantwortung: Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz" der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, die sich mit den ethischen und rechtlichen Herausforderungen rund um den Einsatz von KI-Systemen befasst. Nachts sieht sie sich als Festival-Direktorin des Berlin-Sci-Fi-Filmfests die neu eingereichten Science-Fiction-Filme aus aller Welt an.

Isabella Hermann Foto: privat

