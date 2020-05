Der Vorarlberger Wäschehersteller Huber ist von Insolvenz betroffen (Symbolbild). Foto: Getty Images / iStockphoto

Götzis/Bregenz – Der Vorarlberger Wäschehersteller Huber Holding AG hat am Donnerstag für vier Gesellschaften der Huber-Gruppe Anträge auf Einleitung eines Sanierungsplanverfahrens beim Landesgericht Feldkirch eingereicht. Das Unternehmen reagierte per Aussendung auf einen Bericht der "Vorarlberger Nachrichten".

Dem Bericht zufolge wird Huber 120 Mitarbeiter abbauen, den Großteil davon in Vorarlberg. Schon länger war bekannt, dass Huber über eine weitere Finanzierung verhandelte, die Gespräche sollen nun gescheitert sein.

Bei den betroffenen Gesellschaften handelt es sich laut Unternehmensangaben um die Huber Holding AG, die Arula GmbH, die Huber Shop GmbH sowie die Huber Tricot GmbH. Neben diesen vier Unternehmen seien keine weiteren Konzerngesellschaften betroffen. Der Geschäftsbetrieb laufe an allen Gesellschaften der Huber-Gruppe unverändert weiter, die Liquidität sei in Abstimmung mit den finanzierenden Banken gesichert, heißt es.

Und weiter: "Eine andere Überbrückung der durch die Corona-Krise verursachten Umsatz- und Liquiditätslücken war bedauerlicherweise trotz aller Bemühungen bisher nicht möglich." Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bereits in Abstimmung mit dem Betriebsrat und den Arbeitnehmervertretungen informiert worden.

Bank gegen Finanzspritze

Nach Angaben der "Vorarlberger Nachrichten" soll sich eine der Hausbanken nun gegen eine weitere Finanzspritze gewehrt haben, die Gespräche mit dem Bankenkonsortium scheiterten. Der Aufsichtsrat soll sich am Donnerstagvormittag über das weitere Vorgehen beraten haben, danach wurden die Arbeitnehmervertreter informiert.

Das traditionsreiche Unternehmen, das seit 2017 der malaysisch-chinesische Textilindustrielle Robert Ng besitzt und führt, strebt demnach nun ein gerichtliches Sanierungsverfahren an und soll in kleinerem Rahmen weitergeführt werden. Das bedeutet den Abbau von 120 Mitarbeitern in allen Bereichen des Unternehmens, mehrere Huber-Shops stehen zur Disposition. Der Gang zum Insolvenzrichter soll noch am Donnerstag oder am Freitag erfolgen. (red, APA, 28.5.2020)