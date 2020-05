Foto: gettyimages/istockphoto/anyaberkut

Irgendwann war es vermutlich einmal einfach. Man hatte selbst noch recht wenig erlebt und keine konkreten Vorstellungen, was man bei einem potenziellen Partner oder einer potenziellen Partnerin eigentlich sucht. Man verliebte sich, zack, fertig. Mit zunehmendem Alter, mit zunehmenden guten wie schlechten Erfahrungen schärft sich das Bild, kennt man sich selbst immer besser und weiß immer genauer, was man will – und was auf keinen Fall (mehr). So auch auf Datingplattformen, bei denen es sich bereits nach kurzer Zeit herausstellt, was auf einen selbst anziehend wirkt und was ganz und gar nicht, wie an dieser Stelle bereits einmal festgestellt wurde:

Oder ist es in Wahrheit andersherum? War man in jüngeren Jahren sehr viel kritischer, legte Wert auf Dinge, die sich mit fortschreitendem Alter als eigentlich irrelevant fürs eigene Glück herausstellen? Legt man Vorurteile und überzogene Erwartungen ans Gegenüber immer mehr ab, sieht man Dinge lockerer als früher?

Wie ist das bei Ihnen?



Welche Veränderung bei Ihren eigenen Ansprüchen haben Sie mit den Jahren feststellen können? Sinken sie, steigen sie – oder ist alles gleich geblieben? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Beobachtungen im Forum! (aan, 29.5.2020)