Weltcup-Herren auf heimischem Boden weiters in Kitzbühel und Schladming, Damen am Semmering, in St. Anton und Flachau – China-Trip für Damen vorgesehen

Oberhofen – Der alpine Ski-Weltcup soll am 24./25. Oktober mit den Riesentorläufen für Damen und Herren in Sölden in die Saison starten. Der Weltverband (FIS) veröffentlichte den Kalender, der zum Auftakt 2020/21 gleich ein Österreich-Doppel bringt. Denn noch vor den Levi-Slaloms im November (21./22.) ist Lech/Zürs Gastgeber von Parallel-Einzelbewerben und einem Teamevent (14./15. November).

Mit diesen Rennen am Arlberg will die FIS die rennfreie Zeit zwischen dem Gletscher-Auftakt und den Finnland-Torläufen schließen. Zürs in Vorarlberg hatte sich im November gegen Mitbewerber wie Livigno (ITA) oder Oslo (NOR) durchgesetzt. Das bisher letzte Weltcup-Rennen in Vorarlberg fand am 21. Dezember 1994 statt, damals triumphierte im Slalom von Lech der Italiener Alberto Tomba vor den beiden Österreichern Thomas Sykora und Michael Tritscher.

Kalender

Im Herren-Kalender geht es wie gewohnt Ende November nach Übersee, Lake Louise und dann Beaver Creek, ehe auf den bewährten Stationen in Frankreich und Italien das Kalenderjahr beendet wird. Am 1. Jänner ist ein Parallel-Nachtevent in Davos (Schweiz) geplant, Österreich folgt am Monatsende mit den Hahnenkammrennen in Kitzbühel (22.-24.), die Abfahrt, Super-G und Slalom beinhalten, sowie dem Nightrace in Schladming (26./Slalom). Die Saison beenden Herren wie Damen mit dem Finale vom 17. bis 21. März in Lenzerheide (Schweiz).

Die Herren haben an 22 Schauplätzen 43 Bewerbe geplant – 10 Abfahrten, 6 Super-G, 3 Kombinationen, 9 Riesentorläufe, 10 Slaloms und 5 Parallelbewerbe (3 Einzel, 2 Team). Die Damen freuen sich auf 39 Bewerbe an 21 Orten – 8/5/3/9/9/5 (3+2). Nach den gemeinsam mit den Herren angefahrenen Stationen Sölden, Zürs und Levi trennen sich die Wege, die Damen bereisen zuerst die USA (Killington), dann Kanada (Lake Louise). Österreich ich noch dreimal Gastgeber, am 28./29. Dezember mit Riesentorlauf und Slalom am Semmering, am 9./10. Jänner mit Abfahrt und Kombination in St. Anton und gleich anschließend am 12. mit dem Nachtslalom in Flachau.

China?

Wurde die Olympia-Generalprobe der Herren heuer im Februar in Yanqing aufgrund der damals schon massiven Verbreitung des Coronavirus in China abgesagt, so sollen die Damen am 27./28. Februar mit Abfahrt und Super-G Olympiatests bestreiten. Ob der Kalender hält, ist allerdings fraglich, denn Cortina d'Ampezzo möchte die von 8. bis 21. Februar geplanten Weltmeisterschaften wegen der noch unsicheren Corona-Situation um ein Jahr auf März 2022 und damit die Zeit nach den Olympischen Winterspielen in Peking verschieben. Die FIS will die Situation bis 1. Juli evaluieren. (APA, 28.5.2020)