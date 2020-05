Foto: APA/Fohringer

Wien – In der Nacht zum Freitag sind die Gespräche zu einem neuen Kollektivvertrag für die Mitarbeiter der Billigfluglinie Laudamotion gescheitert. Zuvor war rund 15 Stunden verhandelt worden, Gewerkschaft Vida, Laudamotion, Betriebsrat und Wirtschaftskammer waren an einem Tisch gesessen. Nach ein Uhr früh wurden die Verhandlungen ergebnislos abgebrochen, Vida hat den von Laudamotion vorgeschlagenen und der WKÖ bereits unterschriebenen KV abgelehnt.

Laut Vida-Vorsitzendem Roman Hebenstreit hat Laudamotion zwar nachgebessert, aber die Gehälter für Vollzeitmitarbeiter ("Vollzeit-Schichtarbeit" nennt es der Gewerkschafter) "nie über die Armutsschwelle angehoben", die in Österreich bei 1.300 Euro netto liege. Die Anhebungen seien im "kosmetischen" Bereich gelegen, zudem seien arbeitsrechtswidrige Passagen in den Entwürfen vorgesehen gewesen. Immer wieder seien neue Ultimaten gestellt worden. Zudem habe Arbeitgeber Laudamotion für eine Einigung die Bedingung gestellt, dass der Betriebsrat zurücktreten müsse. "Das ist so, als würde ich sagen, ich zahle meine Steuern nur, wenn der Finanzminister zurücktritt", vergleicht Hebenstreit.

Kompromissangebot

Die Gewerkschaft Vida habe am Ende der Verhandlungen noch ein Angebot gelegt, unter die Armutsschwelle könne man bei den Gehältern aber nicht gehen. Die Gewerkschaft habe vor allem versucht, das Modell der Kurzarbeit (statt Kündigungen) schmackhaft zu machen.

Hebenstreit betont aber, weiter verhandlungsbereit zu sein: "Unsere Hände bleiben ausgestreckt."

Das Online-Portal Aviation-Net zitiert in einem Online-Bericht über die Verhandlungen, dass die Geschäftsführung von Laudamotion ihr Angebot für einen neuen KV "massiv" nachgebessert habe, insbesondere hätte man bei den Gehältern der Junior-Flugbegleiter dazugelegt. Zudem habe sich das Unternehmen verbindlich zur Auszahlung von Mindestgrundgehältern verpflichtet, die "höher seien als die jetzt bezahlten". Die verbesserten Vorschläge seien bei Ryanair-Chef Michael O'Leary herausgeschlagen worden, der "regelrecht eingeknickt" sei, wie Aviation-Net schreibt. Der Geschaftsführer der Laudamotion, Andreas Gruber, war zunächst nicht zu erreichen.

Mutter Ryanair will fliegen

Einigung gab es trotzdem keine. Sollte Mutter Ryanair wahrmachen, was bisher angekündigt worden ist, wird die Basis der Billigairline in Wien-Schwechat nun geschlossen; und war am Freitag. Betroffen sind rund 370 Mitarbeiter, sie wurden bereits beim AMS zur Kündigung angemeldet. Ryanair hat bereits begonnen die Airbus-Flotte aus Wien abzuziehen. Die irische Fluglinie hat angekündigt, die Strecke von und nach Wien selbst zu übernehmen und viele neue Destinationen eröffnen zu wollen. (Renate Graber, 29.5.2020)