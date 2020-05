Foto: APA/Fohringer

Wien – In der Nacht zum Freitag sind die Gespräche zu einem neuen Kollektivvertrag für die Mitarbeiter der Billigfluglinie Laudamotion gescheitert. Zuvor war rund 15 Stunden verhandelt worden, Gewerkschaft Vida, Laudamotion, Betriebsrat und Wirtschaftskammer waren an einem Tisch gesessen. Nach ein Uhr früh wurden die Verhandlungen ergebnislos abgebrochen, Vida hat den von Laudamotion vorgeschlagenen und der WKÖ bereits unterschriebenen KV abgelehnt.

Sollte Mutter Ryanair wahrmachen, was bisher angekündigt worden ist, wird die Basis der Billigairline in Wien-Schwechat nun geschlossen; und war am Freitag. Betroffen sind rund 370 Mitarbeiter, sie wurden bereits beim AMS zur Kündigung angemeldet. Ryanair hat bereits begonnen die Airbus-Flotte aus Wien abzuziehen. Die irische Fluglinie hat angekündigt, die Strecke von und nach Wien selbst zu übernehmen und viele neue Destinationen eröffnen zu wollen. (Renate Graber, 29.5.2020)