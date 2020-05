In dieser Galerie: 2 Bilder Die Proteste eskalierten in der Nacht auf Freitag amerikanischer Zeit. Foto: kerem yucel / AFP Ein brennendes Spirituosengeschäft in Minneapolis. Foto: Kerem Yucel / AFP

Nach gewaltsamen Protesten wegen des Todes eines Schwarzen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hat der Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota, Tim Walz, die Nationalgarde mobilisiert. Er erklärte am Donnerstag den Notstand für Minneapolis und umliegende Gebiete.

In der dritten Protestnacht in Folge ist es in der Nacht auf Freitag zu schweren Ausschreitungen gekommen. Walz reagierte damit auf Unruhen und Plünderungen, die mit St. Paul auch die Hauptstadt des Bundesstaates erfasst haben. Ganze Straßenzüge in Minneapolis glichen Medienberichten zufolge einem Schlachtfeld. Demonstranten lieferten sich Straßenschlachten mit Sicherheitskräften, die Gummigeschoße und Tränengas abfeuerten. Ein Mann wurde auf der Straße mit einer Schusswunde ins Krankenhaus geliefert, wo er später verstarb. Einige stürmten laut örtlichen Medienberichten eine Polizeiwache und setzten diese in Brand. Die Polizeistation sei evakuiert worden, berichtete der Sender CBS Minnesota unter Berufung auf eine Polizeimitteilung. Vor dem Gebäude in Minneapolis riefen dutzende Demonstranten "Keine Gerechtigkeit – kein Frieden" ("No Justice, No Peace"), wie die "Washington Post" berichtete.

Wie viele Nationalgardisten zum Einsatz kommen sollen und wann, ging aus der Anordnung nicht hervor. Friedliche Demonstrationen sollen weiterhin erlaubt sein. Seit Dienstag kam es immer wieder zu Ausschreitungen. Anlass war der Fall George Floyd: Der 46-Jährige ist verstorben, nachdem ein Polizist sein Knie mehrere Minuten lang auf Floyds Hals gedrückt hatte. Floyd war am vergangenen Montag nach einem Notruf wegen eines mutmaßlichen Zahlungsversuchs mit einem gefälschten Geldschein vor einem Supermarkt festgenommen worden. Auf einem zehnminütigen, vielfach geteilten Video, das eine Passantin mit ihrem Handy aufgenommen hatte, ist zu sehen, wie Floyd mehrmals um Hilfe bittet, bevor er das Bewusstsein verlor. "Ich kann nicht atmen", sagt er darauf mehrmals. Er starb kurz danach in einem nahe gelegenen Krankenhaus. Die vier involvierten Polizisten wurden entlassen, aber bisher weder festgenommen noch angeklagt.

Untersuchungen angekündigt, FBI ermittelt

Die Bundespolizei FBI und die örtliche Staatsanwaltschaft erklärten am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme, den Ermittlungen und einer möglichen Anklage werde "höchste Priorität" gegeben. Das FBI ermittelt auch wegen einer möglichen Verletzung der Bürgerrechte Floyds.

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine beschleunigte Untersuchung des Vorfalls versprochen. Trump sagte am Donnerstag im Weißen Haus, er habe sich das Video angeschaut. "Das war eine sehr schlechte Sache, die ich gesehen habe."

Die Polizei von Minneapolis leiteten eine interne Untersuchung ein, der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, forderte ein Strafverfahren gegen den Polizisten. Trump gab Frey in einem Tweet Mitschuld daran, dass die Lage nicht unter Kontrolle gebracht zu haben. Die Demonstranten bezeichnete er als "Verbrecher". Er drohte außerdem damit, die Nationalgarde zu schicken, die Gouverneur Walz nun aktiviert hat.

Die Proteste haben sich in weiterer Folge auf weitere Städte ausgeweitet, darunter in New York City, Albuquerque (New Mexico), Denver (Colorado) und Columbus (Ohio).



Der frühere Star-Quarterback Colin Kaepernick verteidigte die massiven Proteste gegen Polizeigewalt. "Wenn Höflichkeit zum Tod führt, ist Revolte die einzige logische Reaktion", schrieb der 32-Jährige auf Twitter. "Wir haben das Recht, uns zu wehren! Ruhe in Power, George Floyd." Kaepernick ist zur Symbolfigur der Proteste gegen Polizeigewalt vor allem gegenüber schwarzen US-Bürgern geworden. 2016 hatte er vor einem Football-Spiel gegen Polizeigewalt und Rassismus in Amerikas Alltag demonstriert: Während der Nationalhymne, die vor jedem Spiel ertönt, kniete sich der heute 32-Jährige hin. Damit hatte er für weltweites Aufsehen gesorgt. (red, 29.5.2020)