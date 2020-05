Es war ein Moment, den SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sichtlich genoss: In einer Wortmeldung im Parlament verwies er Finanzminister Gernot Blümel am Donnerstagabend darauf, dass seinem Ressort ein ziemlich peinlicher Fehler unterlaufen sei. Habe man im neuen Budget doch eine Auszahlungsobergrenze von 102.839 Euro festgelegt – anstatt jener 102 Milliarden Euro, die eigentlich gedacht waren. Dies da der Zusatz "in Millionen Euro" in einem Abänderungsantrag schlicht vergessen wurde.

Spott

Ein Vorfall, der nicht nur zu bissigen Kommentaren so mancher politischer Gegner führt, auch in den sozialen Medien ergoss sich schnell Spott über die Rechendefizite des Finanzministers. Unter Hashtags wie #rechnenlikeblümel wurden dabei zahlreiche bissige Tweets und Memes verfasst. Im Folgenden einige der Highlights.

Beim Comedy-Duo Gebrüder Moped hatte man allerdings auch einen Blickwinkel zu bieten, der der Opposition weniger gut gefallen dürfte – zumindest dem sozialdemokratischen Teil.



Bei all dem bleibt dem ÖVP-Finanzminister zumindest der Trost, dass im Endeffekt kein Schaden entstanden ist – zumindest wenn man vom öffentlichen Ansehen der Person des Finanzministers absieht. Eine korrigierte Version des Budgets soll nämlich bereits am Freitagvormittag beschlossen werden. (red, 29.05.2020)