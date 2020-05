Der Austro Tower – im Zentrum des Bildes – soll den Büro-Cluster TownTown vollenden. Visualisierung: Zoom VP / Soravia

Der in Bau befindliche Büroturm "Austro Tower" im dritten Wiener Gemeindebezirk hat den Besitzer gewechselt. Der Bauherr, der österreichische Immobilienentwickler Soravia, verkaufte den 136 Meter hohen Turm in der Schnirchgasse an die deutsche Deka Immobilien Investment Gmbh zusammen mit einem Konsortium an deutschen institutionellen Investoren. Das Signing fand laut Aussendung am gestrigen Donnerstag statt, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Austro Control und Asfinag

Bei dem Deal handelt es sich um einen sogenannten "Forward Purchase Deal". Der Büroturm bleibt also noch bis zur Fertigstellung Ende 2021 im Eigentum der Soravia und wird dann übergeben. 85 Prozent der 28.000 Quadratmeter Büroflächen werden zu den neuen Headquarters der Flugsicherungsbehörde Austro Control und des Autobahnbetreibers Asfinag. Die restlichen Flächen plant die Soravia selbst zu beziehen und als neue Unternehmenszentrale zu nutzen.

Der Austro Tower liegt am Donaukanal, umgeben von den ebenfalls in Bau befindlichen Wohntürmen Triiiple und dem Business District TownTown. (red, 29.5.2020)