So realistisch hat man Flüssigkeiten in Flaschen noch nie gesehen. Foto: Valve

Es sind manchmal die einfachen Dinge, die Gamer entzücken. Bei Valves VR-Titel Half-Life: Alyx sind nun gefüllte Flaschen dabei. Verantwortlich dafür war Matthew Wilde, der als Visual Effects Developer bei der Spieleschmiede arbeitet. Der Entwickler teilte seine Arbeit auf Twitter und holte sich dort Lorbeeren ab. So erhält die realistische Simulation jede Menge Lob auf der Plattform.

Jede Menge Arbeit und Forschung

In dem einminütigen Video wird nämlich demonstriert, was passiert, wenn man die Flaschen aufnimmt, schüttelt und auf den Boden schmeißt. Die darin enthaltene Flüssigkeit bewegt sich fast wie in der Realität. Auch das Zerbersten des Glases ist äußerst realitätsgetreu simuliert. Hinter dem winzigen Detail steht jede Menge Arbeit und Forschung, wie Wilde auf Twitter bestätigt.

Erstaunte Reaktionen im Netz

In den sozialen Netzwerken und Reddit erhält die Simulation sehr viel Lob und erstaunte Reaktionen. Viele Entwickler wollen von Wilde wissen, wie er dies bewerkstelligt hat. Aufgrund der zahlreichen Nachfragen postete der Developer weitere Videos. Unter anderem die Simulation einer vollen Wodkaflasche und wie Flüssigkeiten reagieren, wenn die Schwerkraft ausgesetzt ist.

"Alyx" auch ohne Flaschen ein Meisterwerk

Die gefüllten Flaschen werden nun Teil von Half-Life: Alyx, das es mittlerweile in Version 1.4 gibt. Auch ohne die Neuerungen ist das Game ein absolutes VR-Meisterwerk. Trotz der hervorragenden Kritiken hat das Spiel aber im direkten Vergleich mit PC-Games ohne VR eher maue Spielerzahlen vorzuweisen. Valve versucht die Plattform mit dem Headset Index und Alyx aber zum Durchbruch zu verhelfen. (dk, 29.5.2020)