Gemeinsam über das Internet Filme schauen mit Plex. Grafik: Plex

In Österreich mögen die Coronavorschriften mittlerweile wieder deutlich gelockert worden sein. In anderen Ländern ist man hingegen noch nicht so weit, zudem besteht natürlich immer die Gefahr, dass eine zweite Infektionswelle zu neuen Verschärfungen führt. Für all diese Eventualitäten kann der freien Medienserver Plex nun mit einem passenden Feature aufwarten.

Gemeinsam statt einsam

Plex ermöglicht es ab sofort, dass mehrere Nutzer an verschiedenen Nutzern gemeinsam einen Film schauen können. "Watch together" nennt sich dieses Feature, das ab sofort auf den meisten von Plex unterstützten Plattformen zur Verfügung steht. Dazu zählen iOS/tvOS, Android, Android TV, FireTV und Roku. Die Unterstützung im Web-Client von Plex soll bald folgen.

Plex

Während sich Plex um die Synchronisierung des Geschehens kümmern, verzichtet man darauf andere Dinge unnötig nachzubauen. Insofern rät man den Usern parallel dazu die Chat-App der Wahl offen zu haben, um gemeinsam den Film oder die Serie angemessen kommentieren zu können.

Feedback

Die Entwickler betonen, dass es sich dabei noch um ein experimentelles Feature handelt, es insofern auch zu Problemen kommen kann. Zudem hofft man auf Feedback der Nutzer, um diese Funktion weiter verbessern zu können. Interessanterweise ist "Watch Together" wirklich umgehend für alle User verfügbar, ein "Plex Pass"-Abo, wie es sonst für neue Features vonnöten ist, wird also nicht verlangt. (red, 29.05.2020)