Mit der Xbox Series X will Microsoft unter der Führung von Phil Spencer der PS5 ordentlich Paroli bieten. Foto: Screenshot/Gamestandard

Microsoft Xbox Series X startet dank Rückwärtskompatibilität mit "tausenden Spielen". Dies hat der Hersteller in einem Blogeintrag klargestellt. So soll es mit der Konsole möglich sein, etliche Titel der vergangenen Generationen zu spielen. Diese sollen zugleich mit einer deutlich verkürzten Ladezeit spielbar sein und mit HDR ausgestattet werden. Zugleich verspricht Microsoft den Support von Quick Resume, mit dem man nahtlos zwischen drei Spielen wechseln kann.

Alte Spiele in neuer Gestalt

Ferner wird in Aussicht gestellt, dass so manche Titel für die Xbox, Xbox 360 und Xbox One mit 4K-Auflösung und doppelter Framerate ausgestattet werden. Spiele, die zuvor nur mit 30 FPS nutzbar waren, laufen auf der Xbox Series X somit mit 60 FPS. Inwieweit das vergangene Portfolio unterstützt wird, ist noch offen. Microsoft twitterte im März, dass alle Spiele für die Xbox One bereits auf der neuen Konsole laufen – allerdings wurde daraufhin ein Rückzieher gemacht und von "tausenden Spielen" gesprochen.

Xbox

Zwei Baustellen bei alten Games

Jason Ronald, führender Entwickler der Xbox Series X, stellte in dem Blogeintrag ferner klar, dass man bereits bei hunderten Spielen für die Xbox und Xbox 360 Support für die neue Generation eingeräumt habe. Allerdings wolle man diese Sammlung erweitern, was allerdings Zeit brauche. Zwei Herausforderungen würden sich hierbei nämlich ergeben: Einerseits müsste man die technischen Baustellen beseitigen und dann auch noch die Lizenzierung ins Auge fassen.

Sony bislang eher schweigsam

Bei der PS5 hat Sony bestätigt, dass man die 100 beliebtesten Spiele für die PS4 anfangs testen werde. In weiterer Folge wolle man allerdings auch Titel vergangener Generationen auf die neue Konsole bringen. Auch dies benötige allerdings Zeit. Wie viele Spiele der PS4, PS3, PS2 oder der ersten Playstation auf der PS5 laufen, hat der Hersteller bislang offengelassen. Kommende Woche soll es aber News zu den Games für die neue Konsole geben. Für den 3. Juni hat Sony offenbar ein Event geplant. (red, 29.5.2020)