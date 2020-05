Man sieht es ihnen nicht an, dass sie in ihrem ersten Leben einmal "Mäcci-Strohhalme" aus Plastik waren: Badeanzug und Shorts mit roten und gelben Streifen auf weißem Grund, klassischer Schnitt, das war's. McDonald's Österreich hat zusammen mit dem Wiener Label Poleit eine zweiteilige Bademodenkollektion herausgebracht. Die Zusammenarbeit des Fastfood-Giganten mit dem österreichischen Kleinunternehmen? Der feuchte Traum jedes Werbefuzzis, in diesem Fall des Grazer Kreativbüros Studio Furore.

Baden gehen im Gänsehäufel: McDonald's Österreich hat sich mit dem Wiener Modelabel Poleit zusammengetan. Foto: Apa/ McDonalds Österreich

Man surft Hand in Hand auf der Nachhaltigkeitswelle und sieht dabei auch noch smart und jung und fresh aus: Die limitierte Upcycling-Bademodenkollektion wurde, so McDonald's, aus den in den Lokalen abgeschafften Plastikstrohhalmen sowie Fasern aus recyceltem Meeresplastik hergestellt – und das auch noch in Europa. Die Fotos für die Mäcci-Kampagne: Gleich nebenan im Gänsehäufel geschossen, check! Botschaft des sich neuerdings umweltbewusst gebenden Burgerbraters: Wir verkaufen nicht nur Veggie-Wraps und -Burger, wir setzen jetzt auch auf Strohhalme und Shakebecher aus recycelbarem Papier, jawohl!

Es sieht ganz danach aus, als wolle man die Generation "Fridays for Future" überreden, demnächst in gelb-roten Streifen im Gänsehäufel baden zu gehen. Ob das die Bewegung davon abhält, weiterhin vor McDonald's-Filialen zu protestieren? Vielleicht ja demnächst in Badeanzug und Shorts. (feld, 29.5.2020)