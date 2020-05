Hinweis: Das ist ein Artikel, der vor allem für Kinder gedacht ist.

Woher kommen Flaggen und warum gibt es sie?

Es gibt viele Theorien dafür, wie Flaggen erfunden wurden. Eine lautet, dass ein chinesischer Kaiser vor rund 3000 Jahren immer einen weißen Fetzen vor sich hertragen ließ. Etwa zur selben Zeit haben sich die Herrscher im heutigen Indien Tiger und Elefanten auf ein Stück Stoff gemalt. Sie wollten damit Stärke ausdrücken und ihren Gegnern Angst machen. Andere glauben, die alten Ägypter oder Römer waren noch früher dran. Im Grunde ging es den mächtigen Herrschern aber einfach nur darum, erkannt zu werden. Sie wollten, dass ihre Soldaten sofort wissen, für wen sie kämpfen müssen, und die Gegner sollten gleich kapieren, mit wem sie es zu tun haben. Das war auch so, als vor rund 250 Jahren die ersten Nationalstaaten entstanden. Man verordnete den Menschen in einem Land eine gemeinsame Sprache, eine Hymne zum Singen und eine Flagge. Das weckt Emotionen bei Menschen. Sie sollten so leichter dazu bereit sein, ihr Land zu lieben und dafür zu kämpfen.

Auf der Flagge von Belize sind Menschen zu sehen. Illustration: Fatih Ayadogdu / Der Standard

Was sind die beliebtesten Farben?

Die Leute, die sich mit Flaggen am besten auskennen, haben einen echt schwierigen Namen. Sie heißen Vexillologen. Das kommt vom lateinischen Wort für Fahne. Wir bleiben der Einfachheit halber heute bei Nationalflaggen, auch wenn es noch etliche andere gibt – zum Beispiel Handels- oder Kriegsflaggen. Manche sind sehr speziell, und andere unterscheiden sie sich nur im Farbton. Am häufigsten sind sie rot, weiß und blau. Das liegt auch daran, dass Frankreich, die Niederlande und Großbritannien (sie alle haben rot-weiß-blaue Flaggen) große Seefahrernationen waren und Länder auf der ganzen Welt eroberten. Von 193 Staaten gibt es nur einen, dessen Flagge keine dieser drei Farben braucht: Jamaika mit seiner gelb-schwarz-grünen Flagge.

In Turkmenistan würdigt man die wunderschönen Teppiche im Land und den Islam durch den Halbmond. Illustration: Fatih Ayadogdu / Der Standard

Welche Motive gibt es?

Die meisten Staaten mögen einfache Flaggen, weil sie leicht nachzumalen und gut zu erkennen sind. Beliebt sind Trikolore, so heißen die Drei-Farben-Flaggen mit Streifen, wie sie Deutschland oder Italien besitzen. Viele Staaten geben oft noch ein Symbol hinzu, das ihnen wichtig ist. In Kanada ist es ein Ahornblatt, im Libanon ein Zedernbaum, in Mosambik ein Maschinengewehr, in Argentinien die Sonne, in Saudi-Arabien ein Schwert. Nur auf der Flagge von Belize sind Menschen zu sehen. Ganz viele Staaten haben auch religiöse Symbole. Christliche Kreuze findet man im Norden Europas und den Halbmond in vielen muslimischen Ländern.

Libanon schaut ein bisschen aus wie Österreich mit einem Baum. Illustration: Fatih Ayadogdu / Der Standard

Nur Jamaika verzichtet sowohl auf rot, weiß und blau. Illustration: Fatih Ayadogdu / Der Standard

Und wie sieht es mit der Form aus?

Du hast bestimmt schon einmal die Schweizer Flagge gesehen, die ist ja quadratisch. Dasselbe gilt für die Flagge des Vatikans. Fast alle anderen haben aber eine längere und eine kürzere Seite, oft im Verhältnis 2:3 – rechteckig so wie Belize oben. Aber auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Ganz lang sind die Flaggen des Irans und von Katar. Die einzige nicht rechteckige Flagge hat Nepal. Sie besteht aus zwei rechteckigen Wimpeln.

Aufgepasst!

Viele Staaten haben strenge Regeln, die man im Umgang mit Flaggen beachten sollte. Österreichs Flagge mit unserem Wappentier, dem Adler, in der Mitte, dürfen laut Flaggengesetz nur offizielle Stellen verwenden – der Bundespräsident etwa. Sonst kann das bis zu 3600 Euro Strafe kosten. Zerfledderte Flaggen sollten gefaltet und entsorgt werden. Man sollte eine Flagge niemals verbrennen oder mit Füßen treten. Dafür bekommt man in vielen Staaten richtig Ärger, weil es als respektlos gilt.

Norwegen: Die Mutter aller Flaggen, wie viele sagen. Illustration: Fatih Ayadogdu / Der Standard

Und jetzt noch zwei Aufgaben für dich:

Nimm einen Atlas und vergleiche die anderen Flaggen mit den Ausschnitten der großen norwegischen Flagge oberhalb. Viele nennen Sie die Mutter aller Flaggen, weil in ihr mehrere andere Flaggen enthalten sind. Ich helfe dir ein bisschen und zeichne Indonesien schon einmal ein. Erkennst du die anderen? Findest du sogar noch zusätzliche, die nicht eingezeichnet sind?

Außerdem würde mich interessieren, wie deine persönliche Lieblingsflagge aussieht. Bastel oder zeichne doch eine eigene. Dazu ein paar Tipps von Vexillologen:

Es sollten mindestens zwei, aber nicht mehr als fünf Farben vorkommen.

Symbole sollten in der Mitte oder links oben platziert werden. Da hängt die Flagge am Fahnenmast und man erkennt sie auch dann, wenn kein Wind weht.

Entscheide dich für einfache Formen.

Schick mir ein Bild deiner Flagge an kinder@derStandard.at (Fabian Sommavilla, 29.5.2020)

