Teslas Model X wird in Österreich nun deutlich günstiger angeboten. Offenbar reagiert der Hersteller auf die Coronakrise und der ausbleibenden Nachfrage. Foto: EPA

Tesla hat seine Elektroautos über Nacht verbilligt. In den USA wird das Einsteigermodell Model 3 in allen Powertrain-Varianten um 37.990 US-Dollar statt 39.990 Dollar verkauft. Auch das Model S Long Range Plus gibt es um 5.000 Dollar billiger: Nun zahlt man 74.990 Dollar für das Auto. Beim Model S Performance und Model X hat man ebenso an der Preisschraube gedreht. Beide Fahrzeuge kosten nun 5.000 Dollar weniger.

Wie sich die Preise in Österreich verändert haben

In Österreich schlägt sich die Preissenkung übrigens ebenso nieder. Das Model S gibt es nun um 82.990 statt 88.990 Euro und das Model X um 10.000 Euro günstiger. Beim Einsteigerauto Model 3 hat man am Preis nichts verändert. Das Fahrzeug ist ab 46.700 Euro bei Tesla Österreich zu haben. Möglicherweise reagiert der Hersteller auf die Coronakrise und der ausbleibenden Nachfrage, wie Electrek vermutet. (red, 29.5.2020)