Bürgeranwalt, Kino Kanak, Pures Silber, The Mermaid, Die Flucht von Alcatraz, dazu die Radiotipps

Mit Grauen erkennt Kable (Gerald Butler), dass seine Frau Angie (Amber Valetta) zu einer Spielfigur in einem mörderischen Onlinespiel geworden ist: "Gamer", 23.55 Uhr, Sat.1. Foto: Sat.1

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Angehörige von Wachkomapatienten kritisieren die Corona-Regeln / Stornierte Urlaubsreisen / Mutter-Kind-Pass-Bestätigung nicht weggeschickt – 1300 Euro "Strafe" für junge Mutter? Bis 19.00, ORF 2

19.20 MAGAZIN

Kino Kanak. Warum der deutsche Film Migranten braucht Den Titel könnte man ohne weiteres um "österreichische" erweitern: Die Dokumentation sucht Antworten auf die Fragen, warum die deutsche Film- und Fernsehlandschaft im Jahr 2020 in Klischees und Stereotype feststeckt und noch immer nicht gelernt hat, deutsch-mi grantische Darsteller und Macher realistisch abzubilden und adäquat mit ihnen umzugehen. Bis 20.00, 3sat

20.15 OPER

Tosca Bei den Salzburger Osterfestspielen 2018 in szenierte Michael Sturminger, Christian Thielemann dirigierte. Die Titelrolle übernahm Superstar Anja Harteros. Ihren Reibebaum Cavaradossi sang Aleksandrs Antonenko. Bis 22.15, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Pures Silber. Oder: Wie China zur Weltmacht wurde Der chinesische Silberhandel sorgte für einen Boom der Me tropolen Boston, Hongkong, Schanghai oder Sevilla. Er führte das Kaiserreich aber auch an den Abgrund und in Kriege mit westlichen Mächten. Bis 23.10, Arte

20.15 SCHWIMMERIN

The Mermaid (VR China 2019, Stephen Chow) Homo Nixus Ozeanus ist ganz offensichtlich nicht nur ein gesalzener Stockfisch: Die wendige Meerjungfrau Shan (Lin Yun) soll den skrupellosen Liu ermorden, doch genau das Gegenteil passiert: Die beiden Fischleute verlieben sich ineinander. Für Freunde der gediegenen Trashkunst. Bis 22.05, Tele 5

23.15 LEHRBUB

Die Flucht von Alcatraz (Escape from Alcatraz, USA 1979, Don Siegel) Clint Eastwood schabt in diesem Klassiker des Gefängnisausbruchthrillers an seinem Weg raus aus Alcatraz. Außerdem lässt sich anhand der zurückhaltend souveränen Inszenierung Don Siegels trefflich studieren, wo Eastwood sein eigenes Handwerk als Regisseur erlernt hat. Bis 1.05, Servus TV

22.15 PORTRÄT

Ich, Reich-Ranicki 1942 in ein Konzentrationslager deportiert, gelingt dem deutsch-polnischen Juden Marcel Reich-Ranicki mit seiner Frau die Flucht. Nach dem Krieg wagen die beiden einen ungewöhnlichen Schritt: Sie gehen nach Deutschland. Das bewegte Leben des streitbaren Literaturkritikers. Bis 0.00, 3sat

23.55 SPIEL

Gamer (USA 2009, Mark Neveldine, Brian Taylor) John Tillman (Gerard Butler) lebt in einer nahen Zukunft und ist ein zum Tode verurteilter Sträfling. Mittels des Onlinespiels Slayers erhält er die einmalige Gelegenheit, sich seine Freiheit zurückerkämpfen. Jedoch wird er dabei von einem Jugendlichen gesteuert, für den Tillman nur eine Spielfigur ist. Spannendes Zukunftsszenario mit einer perfekten Hauptbesetzung. Bis 1.30, Sat.1