Daddy ist ihr Ein und Alles, doch nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters, Reverend Monroe (Donald Sutherland), ist Ada (Nicole Kidman) zunächst auf sich allein gestellt: "Unterwegs nach Cold Mountain", 20.15 Uhr, Arte.

12.45 KOBOLD

Meister Eder und sein Pumuckl Der Kobold mit dem roten Haar und dem Faible für Lyrik: Held der Kindheit und Kulturgut gleichermaßen, vom BR dankenswerter neu aufgelegt. Bis 13.35, BR

19.56 DOKUMENTATION

Feierabend: Maria von Magdala Das Bild der erotischen Sünderin verdrängte im Laufe der Kirchengeschichte das der Apostelin und nährt nicht zuletzt deshalb bis heute Faszination und Spekulation rund um diese biblische Frauengestalt.

Bis 20.15, ORF 2

20.10 THEMENABEND

Oktoskop: Vienna Shorts Coronavirus-bedingt finden das Kurzfilmfestival nur online statt. Das Gespräch zwischen den Gästen Robin Klengel, Leonhard Müllner, Ismaël Joffroy Chandoutis und Moderator Robert Buchschwenter wurde im neuen, virtuellen Studio aufgezeichnet. Passend dazu setzen sich die Filmemacher mit Video-Games auseinander. Um 21.40 Uhr folgt Das Bild im Haus, ein Film von David Lapuch, dazu führt Lukas Maurer ein Gespräch mit dem Regisseur. Bis 22.45, Okto

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Musikalische Grüße von den Barocktagen in Melk Im menschenleeren Benediktinerstift Melk interpretiert Kammersänger Michael Schade Lieder unter anderem von John Dowland und Henry Purcell. Als Kontrast zum Renaissance- und Barockprogramm gibt es aus dem Schloss Pielach moderne Pendants der englischen Lautenlieder: Agnes Palmisano fantasiert mit ihrem Trio, wie wohl ein "Wiener" Dowland geklungen hätte, und Lena Kuchling und Georg Buxhofer führen das Repertoire sanft in einen zeitlosen Jazz über. Bis 0.40, ORF 3

20.15 FASSBINDER

Angst essen Seele auf (BRD 1973, Rainer Werner Fassbinder) Der Titel dieses herzergreifenden Melodrams wurde zum geflügelten Wort: Fassbinders tiefe Verbeugung vor dem großen Douglas Sirk entwickelt dessen emotionelle Zuspitzungen im Sozialen weiter. Eine schon reifere Putzfrau (Brigitte Mira) verliebt sich in den Marokkaner Ali. Das Milieu reagiert mit Dünkel und Entsetzen. Ein starker und wichtiger Film: Fassbinder am Zenit seines Schaffens. Um 22.10 Uhr folgt auf diesem Sender Fassbinders 1969 entstandener Film Katzelmacher – ein Ethnodrama mit Hanna Schygulla. Fassbinder würde dieser Tage seinen 70. Geburtstag feiern. Bis 0.00, Tele 5

20.15 SCHICKSALSTAGE

Unterwegs nach Cold Mountain (USA 2003, Anthony Minghella) Krieg als traumatisches Elementarereignis und Liebe als trotz allem resistenter Hoffnungsträger: Nicole Kidman und Jude Law schlagen sich durch. Bis 22.40, Arte

20.15 KAMERA

8 Blickwinkel (Vantage Point, USA 2008, Pete Travis) Thomas (Dennis Quaid) und Kent (Matthew Fox) sollen den Präsidenten der Vereinigten Staaten auf einem Anti-Terror-Gipfel beschützen, doch es wird ein Attentat auf ihn verübt. Travis greift auf ungewöhnliche Mittel zurück und zeigt den Anschlag aus verschiedenen Perspektiven, sodass der Zuschauer dem Attentäter von allein auf die Schliche kommt. Bis 22.00, RTL 2

0.40 AUFHALTEN

Für ein paar Dollar mehr (Per qualche dollari in più, I/D/E 1965, Sergio Leone) Würden Sie es sich gefallen lassen, wenn jemand ihren Rücken zum Streichholzanzünden zweckentfremdet? Klaus Kinski muss es wohl, schließlich kommt immer darauf an, wer zündelt. Lee Van Cleef sei es gestattet, zumal es für den mexikanischen Banditen El Indio ein paar Dollar zu verdienen gibt. Und Clint Eastwood? Spielt wieder einmal den starken Mann, weil er’s kann. Zum 90er. Bis 2.15, ORF1