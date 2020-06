Prinzessinnen, Herrscher, Liebeselixier und ein Ausflug ins magische: Feenreich mit "Strange Magic" – 10.05, ORF 1.

ORF

10.05 FEENREICH

Strange Magic (USA 2015, Gary Rydstrom) Ein Liebestrank sorgt im Feenreich für turbulentes Chaos. Der König des benachbarten dunklen Waldes will das Elixier aus dem Verkehr ziehen. Als er eine Fee entführt, um an das Mittel zu kommen, hat er aber nicht mit deren energischer Schwester Marianne gerechnet. Magisches und rasantes Animationsabenteuer nach einer Idee von George Lucas.

Bis 11.30, ORF 2

13.40 GUTMENSCH

Robin Hood, König der Vagabunden(USA 1938, Michael Curtiz, William Keighley)

Der Abenteuerfilm von Michael Curtiz und William Keighley gewann 1939 drei Oscars und gilt heute als Genreklassiker. Errol Flynn brilliert in der Rolle des ungenierten und charmanten Robin Hood. Um 15.20 folgt die Doku Robin Hood – Vom Outlaw zum Popstar. Bis 16.35, Arte

18.00 LEHRER WIDER WILLEN

Fack ju Göhte (D 2014, Bora Dagtekin) Der Kleinkriminelle Zeki Müller (Elyas M’Barek) hat mit Schule so gar nichts am Hut. Er will nur seine letzte Beute holen, da wird er – schuld daran ist ein Missverständnis – unverhofft als Aushilfslehrer an der schlimmsten Klasse der Goethe-Schule in München eingestellt. Das kann nicht gutgehen, oder doch? Bis 20.15, Puls 4

19.40 REPORTAGE

Re: Raubkatzen im Wohnzimmer – Russen und ihre exotischen Haustiere Ein Leopard in der Badewanne, ein Luchs im Wohnzimmer: Viele Russen hegen eine Leidenschaft für exotische Tiere. Während einige Käufer sie als Statussymbol halten, machen andere mit ihnen ein Geschäft. Raubkatzen werden gern für extravagante Fotoshootings gebucht. Offiziell ist die Haltung von Wildtieren in Privathaushalten in Russland verboten. Allerdings finden Kontrollen kaum statt. Bis 20.15, Arte

20.15 LIEBELEI

Sabrina (USA 1995, Sydney Pollack) Julia Ormond spielt die Chauffeurstochter Sabrina, um die sowohl ein von ihr angehimmelter Playboy (Greg Kinnear) als auch dessen älterer Bruder (Harrison Ford) buhlen. Gelungenes Remake des Billy-Wilder-Klassikers aus dem Jahr 1954. Bis 22.25, Servus TV

20.15 VERWECHSLUNG

High Society – Gegensätze ziehen sich an(D 2017, Anika Decker) Das It-Girl Anabel erfährt, dass sie nicht die Tochter der steinreichen Charity-Queen Trixi von Schlacht ist. Nach der Geburt wurde sie mit Aura, dem Baby der Supermarkt-Kassiererin und Tierschützerin Carmen Schlonz, vertauscht. Anabel und Aura wechseln in die Welt ihrer echten Mamas. Spaßige Komödie mit Emilia Schüle, Iris Berben, Katja Riemann, Manuel Rubey. Bis 21.50, ORF 1

21.35 THRILLER

French Connection (The French Connection, USA 1971, William Friedkin) Nicht nur wegen einer haarsträubenden Verfolgungsjagd noch immer das Maß aller Dinge in Sachen Drogenthriller – mit Gene Hackman und Roy Scheider. Bis 23.15, Arte