Sony will am 4. Juni mehr Details zur PS5 verlautbaren. Foto: Sony

Sony will am 4. Juni die "Zukunft des Gamings" präsentieren. Eine Stunde lang soll der Event andauern, der um 22 Uhr österreichischer Zeit startet. Versprochen wird ein erster Ausblick auf Gaming mit der PS5 und welche Spiele mit der neuen Konsole starten. Am Launch will Sony übrigens weiter festhalten. Dieser ist für die Weihnachtszeit 2020 vorgesehen und soll global passieren.

Nur ein weiterer Puzzlestein

Im Fokus des Online-Events sollen Spiele von kleineren und größeren Studios stehen, wie CEO Jim Ryan in einem Blogeintrag schreibt. Sämtliche Details darf man von der Veranstaltung übrigens nicht erwarten. "Dies ist Teil unserer Serie an PS5-Updates – auch danach haben wir noch vieles, was wir mit euch teilen werden", betont Ryan. Ob die Konsole am 4. Juni zu sehen ist, ist somit weiterhin unwahrscheinlich. (red, 29.5.2020)