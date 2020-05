Brendan Rodgers. Foto: REUTERS/Andrew Yates

London – Brendan Rodgers, der Trainer des ehemaligen englischen Fußball-Meisters Leicester City, war im März nach Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert. Die Auswirkungen der Krankheit verglich der Coach des Premier-League-Klubs mit seinem Aufstieg auf den rund 5.900 Meter hohen Kilimandscharo, Afrikas höchsten Berg.

Er sei "ungefähr eine Woche" krank gewesen, nachdem die Saison am 13. März unterbrochen wurde, und später positiv auf das Virus getestet worden. Die Auswirkungen habe er drei Wochen lang gespürt. "Das Seltsamste war, deinen Geruch und den Geschmack zu verlieren. Du verlierst deine Kraft", schilderte der 47-Jährige. "Ich hatte das Gefühl, es war so, als ich einst den Kilimandscharo bestieg. Wenn du zu einem bestimmten Punkt in der Höhe kommst, gehst du und leidest wirklich." (APA/Reuters, 29.5.2020)