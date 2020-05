Zum heutigen Liveticker: Hier entlang.

[Panorama] Selbstverantwortlich durch die Pandemie, wie geht das?

[Wissenschaft] Erster Astronautenflug mit Space-X-Raumschiff erreichte den Orbit.

[International] Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA: Proteste und Krawalle im ganzen Land.

[Wirtschaft] Van der Bellen dürfte Sperrstunde gar nicht verletzt haben.

[Inland] Inside Ibiza: Wie "das verwöhnte Partygirl" Strache und Gudenus auf die Finca lockte.

Neue Korruptionsvorwürfe gegen Strache: Gesetzesänderung gegen Privatflug.

Maskenpflicht in der Schule fällt sofort.

[Wetter] Im Westen und Süden beginnt der Sonntag noch teils sonnig, bevor sich die dichten Wolkenmassen einer Störung von Nordosten her ausbreiten. Gegen Mittag greift dann ein Niederschlagsband auf Niederösterreich über und teils kräftiger Regen erfasst den gesamten Nordosten Österreichs am Nachmittag und Abend. Schnee fällt teils bis auf rund 1500m herab. Sonst bleibt es weitgehend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig, ganz im Osten sowie auf den Bergen oft auch lebhaft aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen 6 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 10 bis 21 Grad. Am mildesten ist es in Vorarlberg, am kühlsten in den Niederschlagsgebieten.

[Zum Tag] Heute ist Weltnichtrauchertag.