Foto: Fischer Tor

Kira Jane Buxton: "Hollow Kingdom"

Konsterniert muss die zahme Krähe Shit Turd (heißt auch in der deutschsprachigen Ausgabe von Fischer Tor so) feststellen, dass die Menschheit einer Zombiekalypse zum Opfer gefallen ist. Das fliegende Schandmaul kommentiert die Ereignisse auf erfrischende Weise – und obwohl man Kira Jane Buxtons Debütroman "Hollow Kingdom" eine gewisse Gefallsucht nicht absprechen kann, so ist er doch zumindest ausgesprochen unterhaltsam. – Der Vollständigkeit halber sei außerdem erwähnt, dass mit M. G. Wheatons "Emily Eternal" noch ein weiterer hier schon besprochener Roman übersetzt worden ist (und zwar von Heyne, der Titel ist auch in diesem Fall unverändert geblieben). Allerdings ist die Geschichte um eine Künstliche Intelligenz, die die Menschheit vor dem Ende der Sonne retten will, so unausgegoren, dass ich sie leider nicht empfehlen kann.