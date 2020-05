Restart soll am 20. und 21. Juni stattfinden – Noch zwölf Runden zu absolvieren

Auch Brescia trainiert.

Foto: APA/EPA/SIMONE VENEZIA

Rom – Im italienischen Fußball soll mit den Cupbewerben der Neustart nach der Corona-Pause begangenen werden. Die Serie A will zu ihrem Restart am 20. und 21. Juni zunächst vier Ende Februar ausgefallene Partien nachholen. Dies geht aus dem ersten Teil des Spielplans hervor, den die Liga festgelegt hat.

So soll Bergamo gegen Sassuolo antreten und Inter Mailand gegen Sampdoria Genua spielen. Norditalien war zunächst besonders schwer von der Pandemie betroffen. Insgesamt sind noch zwölf Runden zu absolvieren, ab dem 22. Juni – einem Montag – soll dann die erste komplette Runde mit allen Clubs stattfinden. Den kompletten Spielplan will die Liga in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Zunächst soll aber der Cup-Wettbewerb beendet werden. Am Programm stehen noch die Halbfinal-Rückspiele Juventus gegen Milan sowie Napoli gegen Inter. Das Finale ist für den 17. Juni geplant. (APA; 30.5.2020)