Thomas Lemar von Atletico hat den Ball. Foto: EPA/ATLETICO MADRID HANDOUT

Madrid – Die Fußball-Profis in Spanien dürfen ab Montag wieder in voller Mannschaftsstärke trainieren, bevor die Spiele nach dreimonatiger Corona-Zwangspause am 11. Juni fortgesetzt werden. Die Erlaubnis erteilte die Regierung am Samstag, wie La Liga auf ihrer Internetseite mitteilte. Damit werde ab kommender Woche die vierte und letzte Stufe der Rückkehr des Fußballs erreicht.

In der ersten Stufe Anfang Mai waren alle Profispieler zunächst auf das Coronavirus getestet und dann zum Einzeltraining zugelassen worden. Ab 18. Mai waren kleinere Gruppen von bis zu zehn Spielern erlaubt, dann 14 Sportler. In eineinhalb Wochen beginnen wieder die Spiele der ersten und zweiten Liga, jedoch werden sie ohne Fans ausgetragen. Die Saison endet voraussichtlich am 18. oder 19. Juli. Die neue Saison 2020/21 wird voraussichtlich am 12. September starten.

In der spanischen Meisterschaft liegt der FC Barcelona nach 27 von insgesamt 38 Spieltagen mit 58 Punkten auf Platz eins. Der Tabellenzweite Real Madrid hat nur zwei Zähler Rückstand, FC Sevilla als Dritter bereits elf. (APA; 30.5.2020)