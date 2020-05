Proteste gegen Polizeigewalt

Trauermärsche und Tränengas: Proteste in den USA eskalieren

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd bringt weiterhin Tausende Amerikaner auf die Straße. In New York sorgen Aufnahmen von zwei Polizeiautos, die in die Menge fahren, für Aufregung