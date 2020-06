Der Liveticker heute ist hier zu finden.

[International] Trauermärsche und Tränengas: Proteste in den USA eskalieren in zahlreichen Städten.

Inmitten der Corona-Krise, die seine Heimat besonders stark trifft, macht sich der ehemalige französische Umweltminister Nicolas Hulot auch Gedanken über die Klimakrise. Wir haben ihn interviewt.

Null Viren, aber auch null Touristen an Italiens Amalfi-Küste.

[Inland] Strache an Spender: "Welches Gesetz wäre für dich wichtig?". Der einstige Vizekanzler kümmerte sich intensiv um die Wünsche eines Privatkliniken-Betreibers. Jetzt wird ermittelt, die Beteiligten dementieren.

[Kultur] Helmut Hortens Imperium entstand auf den Trümmern jüdischer Existenzen. Er war ein Profiteur des NS-Regimes: ein Schatten, der das Mäzenatentum seiner Witwe weiterhin begleiten wird.

[Reportage] Unser Kollege war zwei Wochen in der Leere von Hallstatt. Hallstatt war bekannt für seine Massen an Tagestouristen. Was hat das Coronavirus mit dem Ort gemacht, und wie geht es jetzt weiter?

[Beruf] Homeoffice forever? Auf Dauer allein geht nicht.

[Wissenschaft] Erster bemannter Space-X-Flug erreichte die Raumstation.

[Immobilien] Die Renaissance des Urlaubs daheim.

Durch die Krise hat sich euer Beziehungsstatus verändert? Dann findet jetzt die passende Singlewohnung.

[Wetter] Zunächst zeigt sich verbreitet etwas die Sonne, am Vormittag muss aber vor allem in Ober- und Niederösterreich und der Obersteiermark mit ein paar Regenschauern gerechnet werden. Tagsüber nimmt die Schauerneigung aber ab und die Wolken lockern wieder auf. Bis 25 Grad, am mildesten wird es im Westen.

[Zum Tag] Wir wünschen euch einen schönen Pfingstmontag!